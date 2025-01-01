El origen de la ecuación de Schrödinger: así aparece en un paper de 1926 y así se escribe ahora

En 1926, Erwin Schrödinger cambió la historia de la física con una ecuación que no se parece a la que hoy aprendemos en clase. Este artículo rastrea su forma original, las transformaciones que ha sufrido y cómo en su lápida aparece una versión diferente. Un viaje a la raíz misma de la mecánica cuántica. El físico austríaco Erwin Schrödinger (famoso por el gato) envió a la revista Annalen der Physik un artículo titulado “Quantisierung als Eigenwertproblem” ("La cuantización como problema de autovalores"). Aquella frase, en apariencia técnica