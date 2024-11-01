edición general
6 meneos
82 clics
El ORIGEN del DEMOGORGON: hace 1500 años

El ORIGEN del DEMOGORGON: hace 1500 años

El nombre de Demorgoron apareció hace más de 1500 años

| etiquetas: #demogorgon , #strangerthings , #dungeonsanddragons , #dyd , #demiurgo , #filoso
5 1 0 K 50 ocio
3 comentarios
5 1 0 K 50 ocio
EldelaPepi #1 EldelaPepi *
Claro que no lo inventó Stranger Things ni D&D. Lo mismo que Bella Ciao no la compusieron para La casa de papel ni la máscara de Guy Fawkes la diseñaron los de Anonymous.
Es una característica habitual de la cultura pop; pretende ser el origen cuando solo es una consecuencia (o directamente una copia) de algo anterior.
2 K 22
arroba82 #2 arroba82
#1 Yo no lo conocía, he tenido que consultar la Wikipedia.
1 K 18
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#2
Yo tampoco, me he enterado ahora, pero no me sorprende. Los creadores de juegos de rol, los que yo conozco, tiran de figuras que ya existían.
0 K 9

menéame