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El ORIGEN del DEMOGORGON: hace 1500 años
El nombre de Demorgoron apareció hace más de 1500 años
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#1
EldelaPepi
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Claro que no lo inventó Stranger Things ni D&D. Lo mismo que Bella Ciao no la compusieron para La casa de papel ni la máscara de Guy Fawkes la diseñaron los de Anonymous.
Es una característica habitual de la cultura pop; pretende ser el origen cuando solo es una consecuencia (o directamente una copia) de algo anterior.
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#2
arroba82
#1
Yo no lo conocía, he tenido que consultar la Wikipedia.
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#3
EldelaPepi
#2
Yo tampoco, me he enterado ahora, pero no me sorprende. Los creadores de juegos de rol, los que yo conozco, tiran de figuras que ya existían.
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Es una característica habitual de la cultura pop; pretende ser el origen cuando solo es una consecuencia (o directamente una copia) de algo anterior.
Yo tampoco, me he enterado ahora, pero no me sorprende. Los creadores de juegos de rol, los que yo conozco, tiran de figuras que ya existían.