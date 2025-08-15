El origen astrofísico de la señal Wow!

Hoy, 15 de agosto, es el 48 aniversario de la señal Wow!. La señal «6EQUJ5» fue identificada de forma manual por el astrónomo Jerry R. Ehman. «Una posible explicación de la señal Wow!», es la emisión máser de una nube fría de hidrógeno neutro. Así lo propuso el primer artículo del proyecto Arecibo Wow! liderado por Abel Méndez. Se acaba de publicar en arXiv el segundo artículo de este proyecto, que analiza los datos originales de la señal con técnicas modernas y concluye que dicha explicación es la más plausible.