En las orgías de sangre en Latinoamérica siempre estuvo presente Estados Unidos

En la década de los setenta casi toda América Latina fue empujada por EEUU, a través de complots y golpes de estado, a dictaduras militares fascistas que practicaban una feroz represión contra las fuerzas progresistas . Estos grupos eran esencialmente milicias de matones contratados por terratenientes, que cometían innumerables masacres de campesinos, acompañadas, por supuesto, de las peores formas de tortura, un pasatiempo muy popular entre estos grupos neofascistas que dedicaban sus vidas a la causa de los capitalistas y a la masacre de los c

#1 Horkid
Otra hazaña notable atribuida a sus benefactores en el mundo libre fue la “Noche de los Lápices”, durante la cual el Batallón 601 (bajo el control de los servicios de inteligencia argentinos) y la policía de Buenos Aires secuestraron a unos diez estudiantes de secundaria y preparatoria que luchaban por la gratuidad de los autobuses escolares. Solo cuatro sobrevivieron, tras meses, incluso años, de tortura.
Los gobiernos civiles que sucedieron a la junta militar argentina se apresuraron a…   » ver todo el comentario
sotillo #4 sotillo
#1 Crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes
#2 Horkid
En Europa fue la operación Gladio: también con la colaboración de la CIA y la OTAN. Y en la actualidad, en España la intervención persiste: EEUU apoya al PPSOE.VOX; colaborando en el envío de inmigrantes latinos de derecha, que pueden hacerles ganar las elecciones como a Ayuso en Madrid.
Albaricoquero #3 Albaricoquero *
Y en las de Palestina, Israel e irán están presente otros tantos.....

Israel: ataques con misiles y ametralladoras que asesinaron miles.

Palestina: se colgaron de los pies muertos y cuando se firmo la tregua se ejecutó de rodillas a gente por la calle.

Iran: fuerzas del rigemn fascista están masacrando la población.

Adivinad que grupo político degenerado ha colaborado financieramente con el país que está detrás de esos asisnatos y se cree moralmente superior.
#5 Horkid *
#3 geoestrategia.eu/noticia/45697/ultimas-noticias/los-disturbios-por-el- Irán ignora otra ronda de disturbios por un cambio de régimen auspiciados por EE. UU. e Israel
Señalé en particular que EE.UU. había entregado terminales satelitales Starlink a los organizadores de los disturbios ( se rumorea que había 40.000 ), pero que el gobierno iraní había adquirido los medios para detectarlos y bloquear su tráfico.
