Organizaciones de Río Negro denunciaron ante la ONU el incumplimiento del Acuerdo de Escazú por la presencia de Mekorot en la provincia

Organizaciones ambientales, sociales y sindicales de Río Negro denunciaron ante el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú al Gobierno provincial, al CFI y a la empresa estatal israelí Mekorot, por presuntas violaciones al tratado regional que garantiza acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. Es la primera presentación de este tipo en Argentina.

aupaatu #1 aupaatu *
Las tierras prometidas crecen exponencialmente a medida que el sistema neoliberal, que parece redactado por los nuevos apóstoles descendientes de Sem,se extiende y consolida como una plaga bíblica.
Cosas de ser los elegidos por el divino y el dinero.
#2 carraxe
El cáncer sionista se extiende por el planeta mediante el soborno y la extorsión
