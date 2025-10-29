Organizaciones de Río Negro denunciaron ante la ONU el incumplimiento del Acuerdo de Escazú por la presencia de Mekorot en la provincia

Organizaciones ambientales, sociales y sindicales de Río Negro denunciaron ante el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú al Gobierno provincial, al CFI y a la empresa estatal israelí Mekorot, por presuntas violaciones al tratado regional que garantiza acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. Es la primera presentación de este tipo en Argentina.