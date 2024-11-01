Organizaciones madrileñas exigen auditar las concesiones sanitarias

En el texto, las organizaciones reivindican un “modelo verdaderamente público” de gestión sanitaria y trasladan al Gobierno autonómico cuatro demandas principales: la realización de una auditoría pública completa e independiente del modelo de concesiones sanitarias, la reversión de la gestión privatizada, un refuerzo urgente de la sanidad gestionada directamente por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y una transparencia completa en las listas de espera. piden a la ministra de Sanidad que “aborde con carácter urgente los cambios normativo