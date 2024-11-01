edición general
Organizaciones madrileñas exigen auditar las concesiones sanitarias

En el texto, las organizaciones reivindican un “modelo verdaderamente público” de gestión sanitaria y trasladan al Gobierno autonómico cuatro demandas principales: la realización de una auditoría pública completa e independiente del modelo de concesiones sanitarias, la reversión de la gestión privatizada, un refuerzo urgente de la sanidad gestionada directamente por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y una transparencia completa en las listas de espera. piden a la ministra de Sanidad que “aborde con carácter urgente los cambios normativo

#2 tierramar
Además, el comunicado también interpela al Gobierno central. En este sentido, las entidades piden a la ministra de Sanidad que “aborde con carácter urgente los cambios normativos que han permitido la extensión del modelo de colaboración público-privada en la sanidad”, al considerar que el marco legal actual ha favorecido la implantación de este modelo de gestión en el sistema sanitario público.
La ley 15/1997 que fue aprobada por: PPSOE, Ciudadanos, PNV y CIU
#1 RegiVengalil
Yo auditaría el sector público en general y sus 3,5 millones de funcionarios.

Por qué eso nadie lo cuestiona nunca???
