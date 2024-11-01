edición general
Una organización juvenil de Vitoria reivindica el acto vandálico sobre el busto de Fraga en Vilalba

"Villalba (sic), ciudad natal del ministro franquista Fraga Iribarne. Fue uno de los principales responsables del asesinato de cinco trabajadores el 3 de marzo. El busto en honor a Fraga aún se mantiene en el centro de la plaza. ¡La lucha por el M3 no ha terminado!", publicó la organización en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se ve a los jóvenes encapuchados en su viaje a Vilalba y en el momento de cubrir la escultura de Fraga con pintura roja.

Tkachenko #1 Tkachenko
Lo vergonzoso es que un criminal fascista tenga un busto a día de hoy
