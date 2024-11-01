Organización declara de que no es ilegal que mujeres indias aborten a sus bebés por ser niñas Eng  

El Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS) sugiere que abortar a un bebé por motivos de sexo no es ilegal, a pesar de que el Gobierno afirma explícitamente que es contrario a la ley. Es la principal organización benéfica británica dedicada al aborto ha sido criticada por fomentar las interrupciones «selectivas por sexo», Dichas mujeres británicas de origen indio están sometidas a una enorme presión para tener hijos varones y pueden verse obligadas a abortar tan pronto como una ecografía revela que el feto es femenino.