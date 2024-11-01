edición general
Ordoñez a Tellado: En nuestro país ya ha pasado

¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? Ya ha pasado

#1 Tecar *
Dicho en números, pues como unos 150.000, según al historiador a quien preguntes.
Muchos todavía ni se sabe dónde están enterrados y otros muchos se sabe pero resulta imposible rescatar los restos sin demoler media ciudad.
Y la verdad es que no ha pasado nada.
