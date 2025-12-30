edición general
Ordenación del Territorio ve inviable la mina de oro de Salave al vulnerar el plan urbanístico de Tapia y el del litoral asturiano

El director general Ignacio Ruiz Latierro negó que la sentencia del Tribunal Supremo esgrimida por la promotora avale la explotación y reprochó a los impulsores un 'trato displicente y manipulador' hacia los asturianos. A su juicio, la pretensión de tramitar el proyecto como PIER es "claramente irregular", ya que la norma busca "captar nuevas inversiones y no reabrir iniciativas con resoluciones desfavorables".

#1 Marisadoro
Exploraciones Mineras del Cantábrico (filial de Black Dragon Gold) ha retirado la solicitud para que su proyecto minero en Salave sea declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) - Noviembre 2025
plataformaorono.org/resolucion-solicitud-pier-proyecto-salave-tapia-de
1 K 32

