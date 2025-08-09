edición general
La orden de Trump de usar la fuerza contra los carteles extranjeros pone en alerta a Maduro y a México

La cúpula chavista de Venezuela resta importancia a la decisión de Washingon y Sheinbaum insiste en que no habrá intervención en suelo mexicano

#4 chavi *
Me da que es una disculpa para hacerle "un panamá" a Venezuela...

Necesitan petroleo para vendernos a precio triple
Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Todo apunta hacia ello, efectivamente.

Ya llevan años desgastando al país con sanciones y embargos de todo tipo, financiando el terrorismo de la oposición (aunque esos son tan inútiles que da igual) y llenando Occidente entero, lacayos europeos mediante, de propaganda contra Venezuela.

La situación puede que sea propicia para invadir el país, asesinar a Maduro y poner algún caudillo de ultraderecha que limpie las fuerzas armadas y el funcionariado de lo que quede vivo después de la guerra,…   » ver todo el comentario
io1976 #8 io1976 *
Que buena excusa lo de los cárteles, ni que estuviesen los propios yankis detrás... que conveniente todo :roll:
#1 Luiskelele
Está claro que lo manejan muy bien ellos solos, sobre todo en México.
#3 Pivorexico
#1 Dejaran México como Gaza y se anexionaran otro 40% del territorio mejicano .
emmett_brown #6 emmett_brown *
#1 Que lo manejen como quieran, es su puto país. EEUU tampoco está muy bien manejado últimamente que digamos, intervenimos los demás en él?
#7 mancebador
#1 No lo van a manejar bien si son parte integrante y beneficiaria de los propios cárteles. xD
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Bah, la típica fanfarronería suya antes de sentarse a negociar los aranceles con los cárteles.
#5 chavi
#2 Qué tendrán que ver los Cárteles con Venezuela...
