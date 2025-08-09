·
5
24 clics
24
clics
La orden de Trump de usar la fuerza contra los carteles extranjeros pone en alerta a Maduro y a México
La cúpula chavista de Venezuela resta importancia a la decisión de Washingon y Sheinbaum insiste en que no habrá intervención en suelo mexicano
trump
,
carteles
,
eeuu
4
1
0
K
58
actualidad
9 comentarios
4
1
0
K
58
actualidad
#4
chavi
*
Me da que es una disculpa para hacerle "un panamá" a Venezuela...
Necesitan petroleo para vendernos a precio triple
1
K
33
#9
Supercinexin
#4
Todo apunta hacia ello, efectivamente.
Ya llevan años desgastando al país con sanciones y embargos de todo tipo, financiando el terrorismo de la oposición (aunque esos son tan inútiles que da igual) y llenando Occidente entero, lacayos europeos mediante, de propaganda contra Venezuela.
La situación puede que sea propicia para invadir el país, asesinar a Maduro y poner algún caudillo de ultraderecha que limpie las fuerzas armadas y el funcionariado de lo que quede vivo después de la guerra,…
» ver todo el comentario
1
K
32
#8
io1976
*
Que buena excusa lo de los cárteles, ni que estuviesen los propios yankis detrás... que conveniente todo
1
K
25
#1
Luiskelele
Está claro que lo manejan muy bien ellos solos, sobre todo en México.
2
K
22
#3
Pivorexico
#1
Dejaran México como Gaza y se anexionaran otro 40% del territorio mejicano .
1
K
30
#6
emmett_brown
*
#1
Que lo manejen como quieran, es su puto país. EEUU tampoco está muy bien manejado últimamente que digamos, intervenimos los demás en él?
1
K
23
#7
mancebador
#1
No lo van a manejar bien si son parte integrante y beneficiaria de los propios cárteles.
2
K
23
#2
Jointhouse_Blues
Bah, la típica fanfarronería suya antes de sentarse a negociar los aranceles con los cárteles.
0
K
11
#5
chavi
#2
Qué tendrán que ver los Cárteles con Venezuela...
0
K
14
