Oracle vive una subida en Bolsa histórica tras anunciar una cartera de contratos en ‘cloud’ de casi 500.000 millones gracias a la IA

Las acciones de Oracle se dispararon anoche cerca de un 30% tras comunicar las previsiones de crecimiento para los próximos años de su negocio de cloud, que se verá impulsado por la inteligencia artificial (IA). En la Bolsa alemana, los títulos se revalorizan esta mañana un 31%, en la que puede ser la mayor subida de la compañía de Larry Ellison desde 1999. De hecho, la firma ha anunciado que su cartera de contratos en este ámbito se acerca a los 500.000 millones de dólares (unos 428.000 millones de euros).