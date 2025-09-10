edición general
5 meneos
8 clics
Oracle vive una subida en Bolsa histórica tras anunciar una cartera de contratos en ‘cloud’ de casi 500.000 millones gracias a la IA

Oracle vive una subida en Bolsa histórica tras anunciar una cartera de contratos en ‘cloud’ de casi 500.000 millones gracias a la IA

Las acciones de Oracle se dispararon anoche cerca de un 30% tras comunicar las previsiones de crecimiento para los próximos años de su negocio de cloud, que se verá impulsado por la inteligencia artificial (IA). En la Bolsa alemana, los títulos se revalorizan esta mañana un 31%, en la que puede ser la mayor subida de la compañía de Larry Ellison desde 1999. De hecho, la firma ha anunciado que su cartera de contratos en este ámbito se acerca a los 500.000 millones de dólares (unos 428.000 millones de euros).

| etiquetas: oracle , elcaro , bolsa , cloud , ia , openai , xai , meta
5 0 0 K 63 actualidad
7 comentarios
5 0 0 K 63 actualidad
alpoza #3 alpoza *
Oracle = el carO
2 K 38
infestissumam #4 infestissumam
#3 Etiquetas :troll:
0 K 15
rojelio #6 rojelio
#3 One Rich Asshole Called Larry Ellison
3 K 39
Khadgar #1 Khadgar
¿Van a usar la IA para integrarla en sus productos o para encontrar formas más originales de joder a sus clientes?
0 K 15
infestissumam #2 infestissumam
#1 Las dos cosas van siempre juntas con Oracle.
1 K 30
rojelio #7 rojelio
#1 La duda ofende. Ahora le debes 100€ a Oracle por la ofensa :troll:
0 K 10
pip #5 pip
Yo creo que habrá un cierto enfriamento en lo que son las expectativas de la IA actual, algo de estancamiento a nivel funcional o dicho de otra manera desaceleración en la ganancia de habilidades del software. Me baso para tener esta opinión en los límites teóricos y prácticos de las arquitecturas que tenemos.

Pero al mismo tiempo, las aplicaciones de lo que ya hay son tan grandes, que no veo una "burbuja IA" todavía, más bien veo que vamos a tener IA hasta en la sopa.
0 K 10

menéame