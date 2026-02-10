edición general
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra bajo arresto domiciliario, según confirma su hijo

El opositor había sido detenido este domingo por "hombres fuertemente armados" a las pocas horas de ser liberado

Findeton #1 Findeton
Después de que unos encapuchados lo secuestraran en nombre del gobierno (básicamente, Diosdado) sin orden judicial ni nada, ahora lo han devuelto a casa... En fin, a ver si quitan a Diodado de por medio ya.
