edición general
2 meneos
10 clics

La oposición rusa en España denuncia ante la Audiencia Nacional las actividades de la Casa de Rusia en Alicante

Haciéndose eco de informaciones de EL PERIÓDICO, la organización disidente considera que existe 'indicios de delito contra la seguridad del Estado, infracciones de sanciones de la UE y blanqueo de capitales'

| etiquetas: rusia , alicante
2 0 1 K 32 actualidad
1 comentarios
2 0 1 K 32 actualidad
janatxan #1 janatxan
Que va a decir la oposición. Aquí mismo la oposición no se corta un pelo en llamar ilegal al gobierno actual.
1 K 18

menéame