La oposición arrincona a Ayuso por su enésimo escándalo de residencias: “No tiene un ápice de humanidad”

PSOE y Más Madrid claman contra la Comunidad por eliminar las ratios de limpieza en pleno brote de chinches y sarna. La oposición de Madrid no ha tardado en reaccionar al último escándalo de la Comunidad, liderada por Isabel Díaz Ayuso, en materia de residencias. La veda que se abrió con el número de víctima mortales en pandemia 7.291 como consecuencia de los conocidos como protocolos de la vergüenza no ha ido sino en aumento desde entonces, y es que situaciones como la falta de personal, infraestructuras o la comida en mal estado han .......