La oposición arrincona a Ayuso por su enésimo escándalo de residencias: “No tiene un ápice de humanidad”

PSOE y Más Madrid claman contra la Comunidad por eliminar las ratios de limpieza en pleno brote de chinches y sarna. La oposición de Madrid no ha tardado en reaccionar al último escándalo de la Comunidad, liderada por Isabel Díaz Ayuso, en materia de residencias. La veda que se abrió con el número de víctima mortales en pandemia 7.291 como consecuencia de los conocidos como protocolos de la vergüenza no ha ido sino en aumento desde entonces, y es que situaciones como la falta de personal, infraestructuras o la comida en mal estado han .......

Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Le suda el papo.
Cehona #6 Cehona
#1 Y a sus votantes.
skaworld #7 skaworld
#1 No le suda nada que pa eso le compramos un chalecito con piscina en Rascafría pa q lo tenga fresquito e hidratado.
Dene #4 Dene
Arrinconadisima que está, con la mayoría absoluta que le regalaron los madrizleños.....se la trae flojisima todo
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Arrincona ... cada viejo muerto son 1000 votos para la IDA.
Ludovicio #13 Ludovicio
#2
No es como si sus votantes la votasen por sus buenos actos.

Ayuso vive en una cúpula protectora creada por la disonancia cognitiva de sus votantes.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Pobrecita se meten con ella por coger vacaciones cuando solo tiene unos cuantos pufos con muertes incluidas en su Comunidad Autónoma, ella lo que quiere es que queden plazas libres en sus residencias, para rebajar la lista de esperas que hay, pone en ello todo su empeño con protocolos, comida podrida, sarna, chinches, calor asfixiante y cuando vuelva ya sacara algo nuevo.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Y mientras ella de vacaciones con el defraudador confeso en Ibiza  media
reivaj01 #8 reivaj01
#5 Ahora está en Miami, también con el defraudador y su ** madre.
Cehona #9 Cehona
#5 Por Miami, viaje orivado con todo lo que se ahorra en alquileres, tanto tirar de tuppers y tantos sacrificios, tiene su recompensa.

www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-refugia-miami-novio-procesado
antesdarle #16 antesdarle
#5 que culpa tiene el firulais :'(
#11 moxid
Alguien hizo pensar a la gente que los políticos solucionan los problemas de la gente
Ludovicio #14 Ludovicio
#11 Y así podría ser si la gente votase con criterio.
antesdarle #12 antesdarle
Ayuso acto seguido. Libertad carajo xD  media
Asimismov #15 Asimismov
#12 está mujer va a terminar alcoholizada.
aupaatu #3 aupaatu
Pinocho tampoco era un niño de verdad
