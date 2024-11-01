Oportunidades de los chefs amateurs: "¿Es posible patentar una receta?

Muchos son los chefs amateurs de nuestro país que se han preguntado en alguna ocasión si su receta es exclusiva y merece la protección de una patente frente a copias o plagios para usos comerciales. «la clave pasa por tres requisitos, a priori sencillos, pero que no lo son tanto en el caso de las recetas». No obstante, hay recetas con patente, como la salsa brava tradicional, el gazpacho sin tomate o productos de pastelería para alergias e intolerancias a los componentes de la leche, del huevo, frutos secos o el gluten.
| etiquetas: chef , patente , receta , alimento , modelo de utilidad , patentar , i+d
Un despropósito lo de las patentes de recetas de cocina.
1. Se Puede Patentar una Receta, Analizamos Cómo: lafabricadeinversiones.com/patente/se-puede-patentar-una-receta
2. LA GASTRONOMÍA Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/la-gastronomia-y-la-propi
3. Busco una empresa que me ayude a fabricar y envasar una salsa y no tengo npi de por donde empezar: www.reddit.com/r/es/comments/169owm5/busco_una_empresa_que_me_ayude_a_
Por
… » ver todo el comentario