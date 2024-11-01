edición general
1 meneos
16 clics

Oportunidades de los chefs amateurs: "¿Es posible patentar una receta?

Muchos son los chefs amateurs de nuestro país que se han preguntado en alguna ocasión si su receta es exclusiva y merece la protección de una patente frente a copias o plagios para usos comerciales. «la clave pasa por tres requisitos, a priori sencillos, pero que no lo son tanto en el caso de las recetas». No obstante, hay recetas con patente, como la salsa brava tradicional, el gazpacho sin tomate o productos de pastelería para alergias e intolerancias a los componentes de la leche, del huevo, frutos secos o el gluten.

| etiquetas: chef , patente , receta , alimento , modelo de utilidad , patentar , i+d
1 0 0 K 12 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
#3 Maikimaik
Vaya panda de flipados, todas las recetas modernas sin excepción se han creado sobre el esqueleto de otras recetas. Eso sin contar que los chefs con su propio negocio roban o “se inspiran” en recetas que aprendieron cuando eran currelas en cocinas de otros.
Un despropósito lo de las patentes de recetas de cocina.
3 K 40
Barney_77 #2 Barney_77
Voy a patentar las lentejas con costillas. Todo aquel que quiera hacerlas me puede pagar un canon
1 K 23
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Más enlaces:

1. Se Puede Patentar una Receta, Analizamos Cómo: lafabricadeinversiones.com/patente/se-puede-patentar-una-receta
2. LA GASTRONOMÍA Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/la-gastronomia-y-la-propi
3. Busco una empresa que me ayude a fabricar y envasar una salsa y no tengo npi de por donde empezar: www.reddit.com/r/es/comments/169owm5/busco_una_empresa_que_me_ayude_a_

Por

…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame