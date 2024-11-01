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Operativo de búsqueda para localizar a un recluso de la prisión de Mansilla (León)

Operativo de búsqueda para localizar a un recluso de la prisión de Mansilla (León)

Disfrutaba de un permiso ordinario del que no regresó a las instalaciones en la fecha prevista, lo que ha activado los protocolos de seguridad pertinentes

| etiquetas: recluso , operativo , permiso , instalaciones
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