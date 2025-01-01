edición general
Operación «Pueblo Elegido»…

A propósito de los días conmemorativos de este mes proclamados casi todos por la ONU. ¿Qué día elegirán para la invasión total?

#1 Dav3n
Vergüenza y asco a partes iguales...

Y mientras tanto, internet hasta los putos topes de bots, antes pagados por la Usaid, ahora por Bruselas.

Vergüenza, asco e impuestos, y esto último debería preocuparnos porque dice mucho y muy pésimo de estas supuestas democracias de pacotilla.
