Operación Harling, la destrucción del puente de Gorgopotamos por británicos y partisanos griegos fue el primer gran sabotaje contra la ocupación alemana en Europa

El 24 de noviembre de 1964 sucedió un curioso incidente en la región griega de Ftiótide, colindante con Beocia, Fócida, Magnesia y el golfo de Malia. Una súbita explosión mató a trece de las diez mil personas que se había reunido en el puente ferroviario del río Gorgopotamos para celebrar el 22º aniversario de la voladura de dicha infraestructura durante la Segunda Guerra Mundial, en una acción coordinada de la Resistencia con comandos británicos que ha pasado a la Historia con el nombre de Operación Harling.