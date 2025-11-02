edición general
La OPEP+ aumentará su producción en 137.000 barriles diarios en diciembre, noveno incremento mensual consecutivo

La subida anunciada, la novena consecutivo, se produce "en vista de una perspectiva económica global estable". Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, han decidido este domingo en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd). El incremento anunciado, el noveno consecutivo, se produce "en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo"..

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Más petróleo, precios más bajos, peor para Rusia para financiar su invasión
1 K 29
sleep_timer #2 sleep_timer
#1 Peor para Rusia y para USA.
0 K 11
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 No se yo, Usa lo estaba pidiendo.
1 K 26

