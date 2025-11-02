La OPEP+ aumentará su producción en 137.000 barriles diarios en diciembre, noveno incremento mensual consecutivo

La subida anunciada, la novena consecutivo, se produce "en vista de una perspectiva económica global estable". Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, han decidido este domingo en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd). El incremento anunciado, el noveno consecutivo, se produce "en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo"..