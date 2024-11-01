OpenMANET: Desarrollo de codigo abierto de una radio MANET usando Raspberry Pi y Wi-Fi HaLow [EN]

OpenMANET es un proyecto de código abierto para construir radios MANET basadas en Raspberry Pi sobre Wi-Fi HaLow. Una MANET (Red Móvil Ad-Hoc) es una red de malla inalámbrica autoformable en la que cada nodo se conecta directamente sin una infraestructura centralizada. Esta tecnología es especialmente útil en el ámbito civil para operaciones de búsqueda y rescate, respuesta a desastres, eventos de airsoft y cualquier escenario de comunicaciones sin conexión. Está diseñado para ser económico y de largo alcance.