OpenMANET: Desarrollo de codigo abierto de una radio MANET usando Raspberry Pi y Wi-Fi HaLow [EN]

OpenMANET es un proyecto de código abierto para construir radios MANET basadas en Raspberry Pi sobre Wi-Fi HaLow. Una MANET (Red Móvil Ad-Hoc) es una red de malla inalámbrica autoformable en la que cada nodo se conecta directamente sin una infraestructura centralizada. Esta tecnología es especialmente útil en el ámbito civil para operaciones de búsqueda y rescate, respuesta a desastres, eventos de airsoft y cualquier escenario de comunicaciones sin conexión. Está diseñado para ser económico y de largo alcance.

Vactor20
Envío la noticia no esperando a que llegue a portada, sino porque cada vez mas me parecen interesantes este tipo de tecnologías descentralizadas en el mundo caótico y dependiente de las grandes tecnológicas en el que vivimos.

Creo, y cada vez estoy mas convencido por lo que veo, que se ha perdido ese espíritu de los años 80 y 90 de la tecnología como forma para cambiar el mundo y de experimentación. Siguen existiendo núcleos pero cada vez mas y mas diluidos. La coyuntura social es un factor…   » ver todo el comentario
Klamp
#1 muy chulo, no hay alguna comunidad de cachareo?
Vactor20
#2 Estuve hace años en una de robotica ARDE, pero se acabo diluyendo. Se que también estuvo en boga SpainLabs pero creo que le ha pasado un poco lo mismo, que se ha acabado diluyendo. Y Por lo que me entero hay muchos servidores de discord, pero no me llaman nada por ser web cerrada.
Los anglosajones creo que en eso nos llevan algo mas de ventaja, si que es verdad que mucho viene por su afición a restaurar coches etc, pero ver a alguien haciendo inventos no es tan raro.

Lo único así…   » ver todo el comentario
rojelio
#2 Busca en tu ciudad/región si hay algún Hackerspace o Makerspace.
Aquí tienes una lista, muy probablemente incompleta: wiki.hackerspaces.org/Spain
founds
#1 a mí me ha encantado, muchas gracias por compartirlo
eqas
#1 Busca la app Briar en FDroid (creo que tb en Play). Es una mensajería tipo WhatsApp, pero que usa "lo que pueda", es decir, internet, o redes punto a punto con wifis adhoc (creadas por ella misma al vuelo), bluetooh, etc. Sería útil en tiempos difíciles.
Vactor20
#6 Otra cosa que tengo instalada en casa ahora mismo y colegas mios tambien es la red meshtastic. No es tan robusta como la MANET del envio, pero el hardware por 15 euros lo tienes y es mucho mas facil de instalar. La verdad es que para chats asi rapidos es muy interesante.
OCLuis
#Teahorrounclick Como el radio paket de los 90, pero en 915Mhz en lugar de en VHF y con equipos autónomos que no necesitan un ordenador ni una TNC.

... si aún queda alguien que sepa o recuerde que es una TNC. :-(
Vactor20
#3 Con el AX.25 que tenias que instalar la antena, la licencia, la radio, el TNC. El padre de un amigo lo tenia, y aunque molaba, era una pasta.
La gracia de esto todo el mundo puede montarlo en casa y usa hardware muy accesible, reduce mucho la barrera de entrada, en mi opinion.
Julian_Lozano_Brau
Cuales serian los posibles casos de uso?
Vactor20
#5 Se esta dando el caso, desgraciadamente que radios MANET se usan mucho para ambientes militares. Pero usos civiles de estas redes: Los incendios de este verano, creación de redes improvisadas que la gente de los pueblos pueden usar y ofrecer comunicaciones en lugares complicados.
