OpenMANET: Desarrollo de codigo abierto de una radio MANET usando Raspberry Pi y Wi-Fi HaLow [EN]

OpenMANET es un proyecto de código abierto para construir radios MANET basadas en Raspberry Pi sobre Wi-Fi HaLow. Una MANET (Red Móvil Ad-Hoc) es una red de malla inalámbrica autoformable en la que cada nodo se conecta directamente sin una infraestructura centralizada. Esta tecnología es especialmente útil en el ámbito civil para operaciones de búsqueda y rescate, respuesta a desastres, eventos de airsoft y cualquier escenario de comunicaciones sin conexión. Está diseñado para ser económico y de largo alcance.
Creo, y cada vez estoy mas convencido por lo que veo, que se ha perdido ese espíritu de los años 80 y 90 de la tecnología como forma para cambiar el mundo y de experimentación. Siguen existiendo núcleos pero cada vez mas y mas diluidos. La coyuntura social es un factor… » ver todo el comentario
Los anglosajones creo que en eso nos llevan algo mas de ventaja, si que es verdad que mucho viene por su afición a restaurar coches etc, pero ver a alguien haciendo inventos no es tan raro.
Lo único así… » ver todo el comentario
Aquí tienes una lista, muy probablemente incompleta: wiki.hackerspaces.org/Spain
... si aún queda alguien que sepa o recuerde que es una TNC.
La gracia de esto todo el mundo puede montarlo en casa y usa hardware muy accesible, reduce mucho la barrera de entrada, en mi opinion.