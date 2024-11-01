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OpenAI presenta un nuevo plan estratégico para prevenir y detectar el uso de la IA en la explotación sexual infantil

OpenAI ha presentado un nuevo plan estratégico de actuación para combatir la explotación...

| etiquetas: chatgpt , explotación sexual
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Malinke #1 Malinke
Es lo que tienen que hacer para que la ley no vaya contra ellos.
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