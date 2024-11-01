·
·
7
meneos
33
clics
OpenAI compra un 10% de AMD: alianza que busca dominar la IA
OpenAI adquiere un 10% de AMD a un simbólico precio de 0,01 dólares por acción para ser su aliado y competir con NVIDIA.
12 comentarios
#1
Eukherio
Van a full con la IA los americanos. Si la cosa pincha va a ser bonita la crisis.
2
K
38
#2
doppel
#1
igual que pinchó la informática, el cine, los videojuegos o internet
0
K
20
#5
Eukherio
*
#2
Todo lo que mencionas ha pinchado en un momento u otro. Los americanos destruyeron por completo su industria de videojuegos en los 80, con las puntocom perdió dinero hasta el apuntador, y a día de hoy los cines no tienen demasiado claro qué les depara el futuro porque la cosa pinta mal. Una tecnología no tiene que desaparecer para que nos comamos una crisis, basta con que se quemen grandes cantidades de dinero sin saber muy bien para qué y después no consigan recuperarlo.
2
K
33
#10
doppel
*
#5
estás siendo un poco exagerado, no? industria de los videojuegos en los 80...
no se debe confundir baches con crisis. Yo entiendo por crisis algo que se pierde completamente
1
K
16
#11
Eukherio
#10
En los 80 voló la industria del videojuego americana por los aires y tardaron un par de décadas en recuperarse, que fueron años de dominio absoluto de los japoneses. Si no hubiese pinchado Atari habrían tenido opciones de expandirse internacionalmente, que en Europa no olimos una consola americana hasta la Xbox, y en Estados Unidos antes de la NES tenían un mercado doméstico de consolas 100% americano.
Ahora estamos viendo lo mismo con la industria del automóvil europeo, que pinta que…
» ver todo el comentario
2
K
25
#6
jonolulu
#2
O las puntocom
0
K
14
#3
HeilHynkel
#1
Discrepo:
cuando
la cosa pinch
e
va a ser bonita la crisis.
1
K
28
#7
unodemadrid
#1
Yo creo que el pinchazo de la IA se la van a llevar los informáticos, van a sobrar muchos, La IA esta acercando la programación y la informática en general a mas gente y cuando buscas gente para trabajar ya te apañas con FP, no necesitas tantos ingenieros endiosados. Se salvaran los que trabajen directamente en la IA. Va a entrar mucha mas gente con menos formación al sector y puede ser que desplacen a unos cuantos solo porque los nuevos son mas baratos. Eso creo yo en mi humilde opinión.
0
K
5
#8
Eukherio
#7
No sabría decirte. Tal y como está la IA ahora lo peor que puedes hacer es usarla para temas de los que no tengas ni idea, porque en el momento en que la cague no sabrás ni por donde empezar a corregir. De momento no termino de ver a un grupo de personas sin idea de informática y programación gestionando una app exclusivamente por IA. Si en el futuro consigue autocorregirse, revisar errores y cambiar cosas sin romperlas podríamos terminar en un escenario como el que dices.
0
K
8
#9
unodemadrid
#8
Digo Fps, esos tienen idea, la suficiente idea. Además ahora tiene fallos pero dentro de 5 años por ejemplo, como será?
0
K
5
#12
Eukherio
#9
Ya van casi tres desde el GPT 3.5 y promesas como que deje de alucinar siguen incumplidas. Nunca se sabe qué nos deparará el futuro.
0
K
8
#4
YoSoyTuPadre
Tras las últimas compras OpenAI funciona más como un fondo de inversión que como una empresa de servicios
0
K
9
comentarios)
