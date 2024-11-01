OpenAI (ChatGPT) podría destruir el anime y Japón ya prepara sanciones

Desde su lanzamiento a finales de septiembre, Sora 2 ha generado videos de anime con material protegido por derechos de autor. Se acusa a OpenAI de usar el contenido original para entrenar su modelo sin pedir autorización a los autores, una acción que viola las leyes del país. El comunicado advierte que el usar contenido protegido para entrenar a Sora 2 no solo deriva en daños de marca, difamación y otros actos ilícitos, sino que pone en riesgo la cultura y el ecosistema de creación de contenidos en Japón.
| etiquetas: opena , chatgpt , destruir , anime , japón , sanciones
Se quejan por quejarse, luego TOEI es la primera en usar IA para agilizar el trabajo.
O tal vez al final no les quede otra que unirse al enemigo y hacer animes a cascoporro a costes irrisorios. Tal vez podrían rehacer la última temporada de One Punch Man pero ya bien en serio.