OpenAI (ChatGPT) podría destruir el anime y Japón ya prepara sanciones

Desde su lanzamiento a finales de septiembre, Sora 2 ha generado videos de anime con material protegido por derechos de autor. Se acusa a OpenAI de usar el contenido original para entrenar su modelo sin pedir autorización a los autores, una acción que viola las leyes del país. El comunicado advierte que el usar contenido protegido para entrenar a Sora 2 no solo deriva en daños de marca, difamación y otros actos ilícitos, sino que pone en riesgo la cultura y el ecosistema de creación de contenidos en Japón.

#1 gorgos
una cosa es crearlo y otra comercializarlo
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 estos videos estan plagados de marcas de agua dinamicas de Sora2 para que no se puedan usar de forma comercial.
Se quejan por quejarse, luego TOEI es la primera en usar IA para agilizar el trabajo.
kreepie #3 kreepie
Podría.
O tal vez al final no les quede otra que unirse al enemigo y hacer animes a cascoporro a costes irrisorios. Tal vez podrían rehacer la última temporada de One Punch Man pero ya bien en serio.
ElBeaver #2 ElBeaver
Cuanto antes muera el anime mejor
