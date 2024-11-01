OpenAI cede terreno a Hollywood: Sora solo podrá usar contenidos con copyright bajo permiso… y con reparto de ingresos

OpenAI ha dado marcha atrás en la política de propiedad intelectual de Sora, su app de vídeo generativo, tras días de críticas desde la industria del entretenimiento. La compañía introducirá controles para que los titulares de derechos decidan si sus personajes y obras pueden usarse en Sora, con la opción de bloquear su uso por completo o autorizarlo a cambio de un reparto de ingresos. El giro, confirmado por su CEO Sam Altman, llega después de que grandes estudios —Disney, entre ellos— rechazaran participar y optaran por bloquear el uso...