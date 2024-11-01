OpenAI adquiere Astral

Hoy anunciamos que OpenAI adquirirá Astral, incorporando potentes herramientas de código abierto para desarrolladores a nuestro ecosistema Codex. Astral ha creado algunas de las herramientas de código abierto para Python más utilizadas, ayudando a los desarrolladores a trabajar más rápido con utilidades modernas como uv, Ruff y ty. Estas herramientas forman parte de millones de flujos de trabajo de desarrollo y se han convertido en un pilar fundamental del desarrollo moderno en Python. Como parte de nuestra filosofía centrada en los desarrollad

| etiquetas: openai , astral , ruff , uv , ty , chatgpt
Cuñado #1 Cuñado
Mierda :-/ El puto mejor tooling de Python en manos de esa escoria...
tul #2 tul
#1 esperemos que se forkeen rapido
