OpenAI admite que espía conversaciones de ChatGPT y las denuncia a la policía

OpenAI ha admitido que escanea las conversaciones de los usuarios con ChatGPT y denuncia a la policía aquellos casos que considera suficientemente amenazantes. La empresa lo ha revelado discretamente en una extensa publicación sobre los daños mentales graves que puede provocar su IA conversacional, pero la noticia ha generado una avalancha de críticas de expertos en privacidad digital y usuarios en redes sociales.