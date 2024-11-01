·
El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
Hasta ahora, desde su llegada a Canarias, había permanecido dentro de las 12 millas que marcan las aguas jurisdiccionales
|
etiquetas
:
open arms
,
aguas internacionales
,
cayucos
actualidad
11 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#6
Me han censurado el comentario. Increible!
#6
GatoBermejo
Me han censurado el comentario. Increible!
6
K
62
#7
Macnulti_reencarnado
#6
para la próxima, insulta a la Ayuso entre medias y así se bloquean.
0
K
7
#10
sotillo
#7
Yo no lo hubiera sancionado, prefiero que los comentarios, aunque sean soeces se puedan ver y cada uno que vote
0
K
11
#8
Uda
#6
vuelve a decirlo. M interesa. Gracias.
0
K
10
#9
okeil
#6
Por bulo, los bulos se censuran, lo increible es que aún no lo sepas.
0
K
10
#11
reivaj01
*
#6
Como está el patio: en USA cancelan a Jimmy Kimmel, aquí cancelan tu comentario.
¿Qué será lo próximo?
¡Dios mío, llévame pronto!
0
K
12
#3
rnd
ya de paso que vaya hasta la costa africana así se ahorran los cayucos
4
K
18
#4
DrEvil
#3
No se puede acercar demasiado, el puerto más cercano tiene que ser europeo, si no no funciona el tema...
0
K
8
#5
Macnulti_reencarnado
Aún nos pasa poco.
1
K
16
#2
SACROMONTE
Empieza la temporada...
1
K
12
#1
GatoBermejo
*
»
comentario oculto por penalización: Bulo
6
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
