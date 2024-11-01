edición general
18 meneos
25 clics
El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos

El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos

Hasta ahora, desde su llegada a Canarias, había permanecido dentro de las 12 millas que marcan las aguas jurisdiccionales

| etiquetas: open arms , aguas internacionales , cayucos
15 3 1 K 177 actualidad
11 comentarios
15 3 1 K 177 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Me han censurado el comentario. Increible!
#6 GatoBermejo
Me han censurado el comentario. Increible!
6 K 62
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 para la próxima, insulta a la Ayuso entre medias y así se bloquean.
0 K 7
sotillo #10 sotillo
#7 Yo no lo hubiera sancionado, prefiero que los comentarios, aunque sean soeces se puedan ver y cada uno que vote
0 K 11
Uda #8 Uda
#6 vuelve a decirlo. M interesa. Gracias.
0 K 10
#9 okeil
#6 Por bulo, los bulos se censuran, lo increible es que aún no lo sepas.
0 K 10
reivaj01 #11 reivaj01 *
#6 Como está el patio: en USA cancelan a Jimmy Kimmel, aquí cancelan tu comentario.
¿Qué será lo próximo?
¡Dios mío, llévame pronto!
0 K 12
rnd #3 rnd
ya de paso que vaya hasta la costa africana así se ahorran los cayucos
4 K 18
DrEvil #4 DrEvil
#3 No se puede acercar demasiado, el puerto más cercano tiene que ser europeo, si no no funciona el tema...
0 K 8
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Aún nos pasa poco.
1 K 16
#2 SACROMONTE
Empieza la temporada...
1 K 12

menéame