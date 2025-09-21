edición general
Las opciones para la defensa aérea conjunta de Europa que pide Zelenski: el sistema antimisiles de Francia e Italia o la disuasión nuclear que ofrece Macron

Ucrania continúa sufriendo duros ataques rusos a través de misiles. Ucrania sigue recibiendo duros ataques rusos. Los misiles continúan impactando en su territorio, provocando más muertes y pérdidas materiales. Las conversaciones de paz no han logrado un alto el fuego hasta la fecha y los recientes acontecimientos relacionados con la entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia han elevado la tensión.

5 comentarios
#1 candonga1
Justamente lo que le falta al Zele para acabar de liarla: bombas atómicas.
#3 Dav3n
#1 Tranquilo, es el enésimo publirreportaje de "vamos a hacer esto o aquello" para mantener candente el recuerdo de un conflicto que cada vez interesa menos a los europeos.

Flipante que todavía nombren los drones invent que jamás invadieron el espacio aéreo polaco xD
AntiTankie #2 AntiTankie
Bombas atómicas es lo que frenaría al Putin
Kasterot #4 Kasterot
#2 frenaría a Putin, joderia a todo el mundo e iríamos a la edad de piedrab(los que sobreviviesen).
Que lejos queda en la memoria y en el tiempo el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que hábilmente reventó Boris Johnson.
AntiTankie #5 AntiTankie
#4 No es necesario lanzar un misil nuclear para detener a Putin, basta con tenerlos.
