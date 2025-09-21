Las opciones para la defensa aérea conjunta de Europa que pide Zelenski: el sistema antimisiles de Francia e Italia o la disuasión nuclear que ofrece Macron

Ucrania continúa sufriendo duros ataques rusos a través de misiles. Ucrania sigue recibiendo duros ataques rusos. Los misiles continúan impactando en su territorio, provocando más muertes y pérdidas materiales. Las conversaciones de paz no han logrado un alto el fuego hasta la fecha y los recientes acontecimientos relacionados con la entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia han elevado la tensión.