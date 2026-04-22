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La opción de tarta de queso más saludable: una receta típica de Alemania con más proteínas y menos azúcares que la versión tradicional

La opción de tarta de queso más saludable: una receta típica de Alemania con más proteínas y menos azúcares que la versión tradicional

La Käsekuchen o Quarkkuchen es un postre que utiliza como ingrediente principal el queso fresco batido, que destaca por tener un buen perfil nutricional y dar una cremosidad extra. La Käsekuchen es una tarta de queso horneada, hecha principalmente con requesón, huevos, azúcar y una base sencilla de harina y mantequilla. Su técnica fundamental es batir bien todos los ingredientes para lograr una mezcla homogénea y hornearla hasta que cuaje, manteniendo su textura ligera y aireada.

| etiquetas: receta , tarta , queso , mas saludable , tipica , alemania
3 1 1 K 30 Cocíname
7 comentarios
3 1 1 K 30 Cocíname
skaworld #1 skaworld *
Una generación de jovenes se sacrificó dando su vida para detener el imperialismo nazi para para que a dia de hoy hechemos todo por tierra y despreciemos su legado sucumbiendo a los horrores de la gastronomia alemana
3 K 43
#3 amusgada
#1 ya te digo, si amás teniendo requesón lo fácil y sin harinas es hacer una queisada (y encomendarse al patrón de los intolerantes a la lactosa)
1 K 21
#4 Dav3n
#1 Siento decírtelo pero, por dios, "echemos" un poco de interés en el uso de las haches :'(

Es para darte con un buen bradsburc o como cojones de escriba el nombre de esa salchicha, así de perfil, en toda la boca, hasta que te arrepientas de verdad :foreveralone: xD
1 K 24
skaworld #6 skaworld
#4 Podrás arrancarme los dientes, pero jamás me arrancarás la indignidad
0 K 12
#7 Dav3n
#6 Como debe ser, holé tus huevers xD
1 K 24
Inutil #2 Inutil
200 g de azúcar... Saludable... En fin...
1 K 19
#5 Dav3n
#2 Podrían ser 200g de farlopa u opiáceos así que da gracias xD
1 K 22

menéame