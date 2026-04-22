La opción de tarta de queso más saludable: una receta típica de Alemania con más proteínas y menos azúcares que la versión tradicional

La Käsekuchen o Quarkkuchen es un postre que utiliza como ingrediente principal el queso fresco batido, que destaca por tener un buen perfil nutricional y dar una cremosidad extra. La Käsekuchen es una tarta de queso horneada, hecha principalmente con requesón, huevos, azúcar y una base sencilla de harina y mantequilla. Su técnica fundamental es batir bien todos los ingredientes para lograr una mezcla homogénea y hornearla hasta que cuaje, manteniendo su textura ligera y aireada.