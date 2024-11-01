edición general
La ONU reconoce el Estado de Hilton Hotels Resort Palestina

Con la reciente incorporación de diez nuevos países al reconocimiento del Estado Hilton Hotels Resort Palestina, se eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen a este complejo turístico de lujo con una gran variedad de opciones de ocio y relax para los viajeros más exigentes. Una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU apoya, pues, la legitimidad de este lujoso enclave que incluye todo tipo de servicios de wellness, desde masajes para parejas hasta hidratantes limpiezas de cutis.

3 comentarios
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Ayer mismo Milei dijo ante la ONU que era inaceptable la violencia de la izquierda en todo el mundo. De Palestina no dijo nada. Supongo que espera tener un apartamentito gratis en el resort.
#3 soberao
#2 A ese sitio solo van a ir psicópatas y lo más bajo que te puedas encontrar en la humanidad, así, que sí, no sería raro que Milei se mudara allí en cuanto complete las prácticas para entrar en el club de judíos.
