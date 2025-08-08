edición general
La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

Advirtió que existe la posibilidad de un enorme sufrimiento humanitario, incluyendo potenciales muertes por hambre que podría empeorar si el conflicto se recrudece

Putirina #1 Putirina
Ya solo faltaba que la mismísima ONU estuviera a favor de una escalada en ese genocidio.

Vaya cosas hay que leer.
