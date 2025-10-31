ONU exige a EEUU frenar ataques a “narcolanchas” en el Caribe y acusa al gobierno de Trump de estar cometiendo “ejecuciones extrajudiciales”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos poner fin a los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, luego de que al menos 62 personas murieron en las últimas semanas durante estos operativos. De acuerdo con el medio AFP, Turk calificó los ataques como “inaceptables” y denunció que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, ya que muchas de las víctimas habrían perdido la vida sin justificación legal.