ONU exige a EEUU frenar ataques a “narcolanchas” en el Caribe y acusa al gobierno de Trump de estar cometiendo “ejecuciones extrajudiciales”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos poner fin a los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, luego de que al menos 62 personas murieron en las últimas semanas durante estos operativos. De acuerdo con el medio AFP, Turk calificó los ataques como “inaceptables” y denunció que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, ya que muchas de las víctimas habrían perdido la vida sin justificación legal.

#3 laruladelnorte
Que dice el presidente delincuente que ya ha tomado nota y no lo volverá a hacer más.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#3 esto resta puntos para el Premio Nobel de la Paz?
#8 laruladelnorte
#7 Al contrario,incluso los suma...
#4 Marisadoro *
Asesinatos, se dice asesinatos.

(Y los que los cometen no son ejecutores extrajudicial, son asesinos)
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Muy observadores ...
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ostras, son rapidos...
Connect #6 Connect
Israel cometiendo genocidio. Estados Unidos juicios sumarísimos en pleno océano. Rusia sin ganas de detener su invasión. Está claro que el mundo se ha pasado a la ley de la selva
Tarod #5 Tarod
Quien mata manda.
