La ONU condena el ataque de Israel a Qatar

Es una violación flagrante de la soberanía e integridad territorial de un actor importante como mediador en las negociaciones de un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes, enfatiza el Secretario General, repudiando el bombardeo israelí a Doha.

karakol #2 karakol
Los genocidas sionistas ya la han archivado junto a las decenas y decenas de anteriores condenas.

Cuando ya tienen un montoncito las utilizan para limpiarse el culo con ellas.
jonolulu #7 jonolulu
#6 Cascos azules
Gry #8 Gry
#7 Los cascos azules son los soldados de otros, ofrecidos de forma voluntaria, y sirven principalmente como escudos humanos.

¿Estarías de acuerdo en que España enviase soldaditos a Ucrania para ponerse entre los rusos y los ucranianos si ni los unos ni los otros estuvieran de acuerdo con su presencia allí?
Ka1900 #9 Ka1900
Actualmente la ONU y mi ojete generan el mismo resultado a la hora de garantizar la paz y entendimiento entre países


GlobalThinker21 #3 GlobalThinker21
La ONU, ese ente por el que pagamos millones y no sirve prácticamente para nada. ¿Cuando disuelven esa cuadrapléjica* institución que solo sirve para hacer el ridículo con su ineptitud?

*pido disculpas si algún cuadrapléjico se ha ofendido por compararlo con lo poco o nada que vale la ONU hoy en día
Gry #4 Gry
#3 La principal función de la ONU es que los países tengan un foro en el que hablar, tiene cero poder real.
jonolulu #5 jonolulu
#3 #4 La ONU tendría sentido si ningún país tuviera derecho de veto
Gry #6 Gry
#5 Seguiría sin tener ningún medio para obligar a los países que votasen en contra de algo a acatar una decisión.

En la UE las cosas importantes se deciden por unanimidad por ese motivo.
