La ONU condena el ataque del Ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

azathothruna #3 azathothruna
Nada de cascos azules?
No me sorprende
Arachne #2 Arachne *
Sorprende que quede algún hospital por atacar ¬¬
A estas horas, sorprende hasta la ONU condenando.
Bowsers #1 Bowsers
Uuuuu que miedito estará diciendo ahora mismo Israel.
Cehona #4 Cehona
#1 Ojo, que hasta "X" te bloquea la cuenta si pones algo contra Israel.
Prueba a poner la foto.:  media
