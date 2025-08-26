·
5
meneos
2
clics
La ONU condena el ataque del Ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza
La ONU condena el ataque del Ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza
|
etiquetas
:
onu
,
gaza
,
israel
,
conflicto
5
0
0
K
56
actualidad
4 comentarios
5
0
0
K
56
actualidad
#3
azathothruna
Nada de cascos azules?
No me sorprende
0
K
12
#2
Arachne
*
Sorprende que quede algún hospital por atacar
A estas horas, sorprende hasta la ONU condenando.
0
K
9
#1
Bowsers
Uuuuu que miedito estará diciendo ahora mismo Israel.
0
K
6
#4
Cehona
#1
Ojo, que hasta "X" te bloquea la cuenta si pones algo contra Israel.
Prueba a poner la foto.:
0
K
15
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
