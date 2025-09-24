edición general
La ONU atribuye a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

El portavoz explicó que el percance se debió a la activación de “un mecanismo de seguridad incorporado” en el escalón de peine superior del aparato, el cual detuvo su funcionamiento. “El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, precisó.

Grahml
Relacionada:

meneame.net/m/actualidad/casa-blanca-exige-investigacion-incidente-esc


Y aquí dos tontos muy tontos asumiendo lo que les sale del nabo:

"Watters: Parece que fue sabotaje con la escalera mecánica y el teleprompter.

Leavitt: Así me parece… si descubrimos que fueron empleados de la ONU que deliberadamente intentaron literalmente hacer tropezar al presidente y a la primera dama, esas personas deben rendir cuentas, y personalmente me aseguraré de que así sea."
x.com/Acyn/status/1970643985707475036
Verdaderofalso
#1 los enviaremos a El Salvador, por hijos de puta xD

Le ha faltado añadir xD
Connect
Ya es mala suerte que se estropease la escalera justo cuando está Trump encima, y además nada más empezar. El tarado ese se chupó las escaleras enteritas. Eso si, casi 80 años y prácticamente 100 kilos de peso, y ahí se pateó las escaleras esas hasta arriba! Y aún tuvo fuerzas para escupir desde el estrado de la ONU unos minutos más tarde xD
antesdarle
El informático de turno, pobre camarógrafo, espero que tenga otras aptitudes y el pasaporte en regla
Josecoj
Vamos, que pulso la seta de emergencia sin querer
