La ONU atribuye a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

El portavoz explicó que el percance se debió a la activación de “un mecanismo de seguridad incorporado” en el escalón de peine superior del aparato, el cual detuvo su funcionamiento. “El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, precisó.