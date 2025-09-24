La ONU atribuye a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

El portavoz explicó que el percance se debió a la activación de “un mecanismo de seguridad incorporado” en el escalón de peine superior del aparato, el cual detuvo su funcionamiento. “El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, precisó.
Y aquí dos tontos muy tontos asumiendo lo que les sale del nabo:
"Watters: Parece que fue sabotaje con la escalera mecánica y el teleprompter.
Leavitt: Así me parece… si descubrimos que fueron empleados de la ONU que deliberadamente intentaron literalmente hacer tropezar al presidente y a la primera dama, esas personas deben rendir cuentas, y personalmente me aseguraré de que así sea."
