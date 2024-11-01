edición general
La ONU aceptó investigar a Ucrania genocidio, el caso ruso ha sido desestimado

#1 Cincocuatrotres
Muy curioso, tanto hablar de Bucha y parece que no hay nada, a cuantos no habrán baneado por decir esto mismo, no hay nada.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Lo que ha hecho la CIJ es aceptar la contrademanda rusa en contra de la petición de Ucrania de no considerarla, no desestimar la denuncia ucraniana de genocidio, sino su intención de no considerar la contrademanda rusa. Lo de que en "Bucha no hay nada" te lo has inventado. Lo cual es lógico si te informas mediante personajes como este, que comentan desde una habitación de la casa de sus padres.
#3 tpm1
#2 La hostia se ha oído hasta en Siberia.
#4 Cincocuatrotres
#2 quizás deberías oírlo, es un tipo que la policía rusa tiene la llave de su casa, no te digo más de lo vigilado que está y como vive en Rusia está muy enterado y cuenta lo que está pasando que es bien claro, todos los que han estado echando pestes y hablando de Bucha, falso de toda falsedad oyele al Remi que sabe mucho a pesar de ser tan joven, me parto con los propagandistas, a mí también creo recordar que me banearan, ya sabemos como va esto
Pertinax #5 Pertinax
#4 El tribunal también mencionó que “la Federación Rusa pretende basarse, en su mayor parte, en las mismas pruebas tanto para refutar la demanda de Ucrania como para fundamentar su propia contrademanda”. En consecuencia, el tribunal también considerará el caso de Ucrania.

united24media.com/es/latest-news/la-corte-internacional-de-justicia-ad
