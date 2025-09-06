ONU: 88 operadores postales suspenden servicios a EE.UU. por aranceles [Eng]

GINEBRA: El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó más del 80 por ciento tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington, con 88 operadores en todo el mundo suspendiendo total o parcialmente sus servicios, dijo el sábado la Unión Postal Universal. La UPU, la agencia de cooperación postal de las Naciones Unidas, está trabajando en "el rápido desarrollo de una nueva solución técnica que ayudará a que el correo se mueva nuevamente hacia Estados Unidos", dijo su director general Masahiko Metoki en un comunicado.