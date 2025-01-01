La ONG SOS Méditerranée denuncia un ataque "deliberado" de la Guardia Costera libia contra el 'Ocean Viking'

La ONG SOS Méditerranée ha denunciado este lunes un ataque "deliberado" e "ilegal" por parte de la Guardia Costera de Libia contra el barco 'Ocean Viking' mientras se encontraba realizando labores de rescate en aguas internacionales cerca de la costa libia.SOS Méditerranée ha denunciado que "sin previo aviso dos hombres a bordo de la patrullera abrieron fuego contra el barco humanitario, desatando 20 minutos de tiroteo incesante" y si bien nadie resultó herido, "todos a bordo temieron por su vida".