Onda Cero cierra 2025 con su mayor audiencia en 10 años, Alsina bate otro récord y la SER aguanta líder

El último EGM (Estudio General de Medios) del 2025 ha reflejado un nuevo récord de oyentes histórico de Carlos Alsina en su programa Más de Uno. Y, Onda Cero cierra este año 2025 con su mejor cifra de audiencia en los diez últimos años, mientras que Cadena Ser sigue líder en la radio generalista. Concretamente, la tercera oleada del estudio muestra cómo casi 2,3 millones oyentes apuestan por Onda Cero, coincidiendo con su 35 aniversario, sumando 152.000 nuevas personas con respecto al año anterior...