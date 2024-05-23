La OMS incluye a Ozempic y a otros fármacos para la diabetes y obesidad en su listado de medicamentos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales 'Ozempic' (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los «desafíos más urgentes» en materia sanitaria