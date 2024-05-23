La OMS incluye a Ozempic y a otros fármacos para la diabetes y obesidad en su listado de medicamentos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales 'Ozempic' (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los «desafíos más urgentes» en materia sanitaria
Si la respuesta es que sí la sociedad que propones no es aquella en la que me gustaría vivir.
Si la respuesta es que no entonces existirá siempre el riesgo que haya personas que abusen de ello y tengan consecuencias de salud por ello, si a esa gente les quieres negar la medicina por que crees que es un castigo que se merecen esa tampoco es la sociedad en la que a mí me gustaría vivir.
Hay un impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Crees que Cocacola no mueve suficientes millones como para haber parado eso?
Tus conspiranoias se desmoronan ante las evidencias.
Mirate lo que significa el bliss point. Es lo que usa la industria para generar adicción
en.wikipedia.org/wiki/Bliss_point_(food)
No es conspiranoia es un debate necesario. Por ejemplo Joe Biden lo comenta mucho
www.axios.com/2024/05/23/biden-fast-food-prices-wages-economy
Lo que hay es mucha desinformación
Defender que no hay esos impuestos por que la industria lo impide y que Cocacola sí podía impedirlo pero no quiso o que no tiene suficiente entidad para ello es ridículo.
Si tú quieres defender otros impuestos adelante, pero tu conspiranoia ha quedado falsada.
Dos veces lo añadí con periodos intensos de ejercicio (más de 6 meses en ambos casos con ejercicio diario).
Me duraba un suspiro comparandolo con el esfuerzo realizado... y al cabo de nada ya estaba igual o peor de cuando abía empezado, así que deje de hacerlo y me resigné a estar gordo, hasta que mi endocrino me recomendó Ozempic, nunca me había durado el efecto de la dieta ni había cabido en las tallas que uso ahora.
Y así se hace con todos los remedios.
La diabetes y la pérdida de la visión
Ese dato anecdótico tuyo que nos dices no cambia la realidad analizada mediante estadísticas de muestras significativas. En la inmensa mayoría de los casos el remedio es mejor que la enfermedad, por eso se ha aprobado ese remedio. Siempre se hace así.
Ozempic (Semaglútida) sólo se receta a personas con diabetes, por eso está subvencionado por la SS.
Para adelgazar se receta Wegovy (es exactamente lo mismo, Semaglútida), pero esta se la tiene que pagar cada uno de su bolsillo.
Puesto a pagar es mejor Mounjaro (Tirzepatida, doble agonista GLP-1), es mucho más efectivo.
Más fácil es morirse por unas malas patatas bravas en el chino
La diabetes es una enfermedad que ha crecido mucho por la alimentación moderna.
Mejor darte el veneno y luego un medicamento carísimo para que adelgazes y te trates la resistencia a la insulina con a saber que efectos secundarios.
Win win para las farmacéuticas y las empresas alimenticias
Y aunque tú sueñes en que es realista hacer desaparecer todo eso que dices de un día para otro la realidad sigue siendo la que es, y la gente sigue muriendo como consecuencia de ello. Si hay un medicamento que a quienes sufren esos problemas les puede mejorar la situación sería inhumano negarles ese tratamiento. Lo que reivindicas no puede servir como excusa para no aprobar y usar esos medicamentos, en cuanto se haya conseguido lo que reivindicas, si es que nunca se consigue, entonces ya sí. Pero hasta entonces adelante con ello.
Son literalmente adictos a la comida basura, es una epidemia igual a la de las drogas con la concupiscencia de los gobiernos
Nada de pan, arroz, pastas, cerveza y vigilar mucho con la fruta.
Abril 2024: tenía un IMC 35.13 empiezo a tomar Ozempic (como no soy diabético enseguida me lo cambian a Wegovy por la escasez del primero que es especialmente bueno en los diabéticos).
Septiembre 2025: tengo un IMC de 25.87
Y, lo bueno es que no he sufrido en absoluto ni he tenido que hacer ejercicio... ¿el truco? que no tengo hambre ni ganas de picar en absoluto, así que acabas comiendo solo a la hora de comer, y te sientes lleno enseguida, así que al cabo de poco ya paras de comer.
Es como hacer dieta... pero sin pasar hambre.
Si añades un poco de ejercicio ( si puedes ) ya lo bordas.
Yo llevo 6 meses, en marzo tenía un IMC de 30,5 y ahora estoy en 23. Muy contento con todo el proceso.
- China se prepara para lanzar el genérico de Ozempic y Wegovy (La patente en el mercado asiático expira en marzo del 2026)
- Novo Nordisk se expone a pérdidas millonarias con el Ozempic por no pagar unos cientos de dólares en renovar una patente (Es cierto que es una protección secundaria y la principal expira en 2026, pero Novo se movió (tarde) para poder estirar la patente hasta 2028)… » ver todo el comentario
Tu comentario me parece de un reduccionismo extremo. Casi el 90% de los cánceres de pulmón los provoca el tabaco y no creo que a nadie le parezca buena idea dejar de investigar cómo tratarlo.
Está claro que lo ideal es una dieta saludable y ejercicio pero yo prefiero ver a gente pinchandose y que no se mueran de un paro cardíaco.
También existen tratamientos para dejar de fumar y dejar de fumar es super fácil, lo dejas y ya está. Ese es el nivel de #1
