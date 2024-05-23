edición general
La OMS incluye a Ozempic y a otros fármacos para la diabetes y obesidad en su listado de medicamentos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales 'Ozempic' (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los «desafíos más urgentes» en materia sanitaria

39 comentarios
Luca7 #8 Luca7
#7 los hidratos son necesarios en una dieta equilibrada, dejad de decir estupideces si no sabéis.
Torrezzno #13 Torrezzno
#8 no todos los hidratos son iguales no me compares una patata asada o un boniato con un plato de pasta gallo refinado. No digas estupideces si no sabes.
Luca7 #15 Luca7
#13 yo no he hablado de tipos de hidratos, he dicho que los hidratos son necesarios en una dieta equilibrada.

Si no sabes leer no respondas estupideces.
Torrezzno #18 Torrezzno
#15 es que los ejemplos a los que respondes son precisamente hidratos malsanos (quitando la fruta pero con moderación como dice el paisano) así que el único que habla de prohibir los hidratos eres tu
Luca7 #26 Luca7
#18 ves como no tienes comprensión lectora.
Cuando termines la eso algo mejora.
DORO.C #36 DORO.C
#7 Llevo años sin comer pan, ni alcohol, ni bebidas azucaradas, ni pastas, ni nada de lo que dices, mucho menos mierdas procesadas. Te aseguro que no adelgazaba, no todo el mundo funciona igual.
sorrillo #12 sorrillo
#5 ¿Se deberían prohibir las pastas, dulces, pan, salsas, y tortitas con siropes de forma que nadie, absolutamente nadie, pudiera consumirlos?

Si la respuesta es que sí la sociedad que propones no es aquella en la que me gustaría vivir.

Si la respuesta es que no entonces existirá siempre el riesgo que haya personas que abusen de ello y tengan consecuencias de salud por ello, si a esa gente les quieres negar la medicina por que crees que es un castigo que se merecen esa tampoco es la sociedad en la que a mí me gustaría vivir.
2 K 25
Torrezzno #16 Torrezzno
#12 se puede hacer como con el tabaco y subir los impuestos. Pero claro eso obligaría a bajar los impuestos a los productos sanos y eso ya no interesa. La industria alimenticia mueve millones y tienen mucho poder político
sorrillo #17 sorrillo
#16 se puede hacer como con el tabaco y subir los impuestos.

Hay un impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Crees que Cocacola no mueve suficientes millones como para haber parado eso?

Tus conspiranoias se desmoronan ante las evidencias.
Torrezzno #23 Torrezzno
#17 Ahora pon otro a los ultraprocesados y me cuentas.

Mirate lo que significa el bliss point. Es lo que usa la industria para generar adicción

en.wikipedia.org/wiki/Bliss_point_(food)

No es conspiranoia es un debate necesario. Por ejemplo Joe Biden lo comenta mucho

www.axios.com/2024/05/23/biden-fast-food-prices-wages-economy

Lo que hay es mucha desinformación
sorrillo #29 sorrillo
#23 Ya he puesto una evidencia que falsa tu hipótesis conspiranóica.

Defender que no hay esos impuestos por que la industria lo impide y que Cocacola sí podía impedirlo pero no quiso o que no tiene suficiente entidad para ello es ridículo.

Si tú quieres defender otros impuestos adelante, pero tu conspiranoia ha quedado falsada.
Robus #33 Robus
#28 He hecho dietas desde que iba al instituto, algunas veces dirigidas por profesionales... y adelgazaba un poco, a cambio de pasar hambre y/o comer comida que no me apetecía, pero lo recuperaba inmediatamente en cuanto dejaba la dieta (si me dijesen que la dieta era para siempre lo hubiese dejado el día 1).

Dos veces lo añadí con periodos intensos de ejercicio (más de 6 meses en ambos casos con ejercicio diario).

Me duraba un suspiro comparandolo con el esfuerzo realizado... y al cabo de nada ya estaba igual o peor de cuando abía empezado, así que deje de hacerlo y me resigné a estar gordo, hasta que mi endocrino me recomendó Ozempic, nunca me había durado el efecto de la dieta ni había cabido en las tallas que uso ahora.
#19 fremen11
Venga vamos a recetar ozempic como si no hubiese un mañana después de decir que te puedes quedar ciego, suicidarte, morir por pancreatitis, tener cáncer de tiroides, que se te paralice el estómago, que tengas pies ozempic, que te quedes preñada aunque utilices anticonceptivos o que facilite la proliferación de bacterias que provocan caries............lo importante es adelgazar.....................manda cojones
sorrillo #21 sorrillo
#19 Este tipo de medicación solo está recomendada para gente con diabetes, ésta enfermedad tiene mayores riesgos que los potenciales efectos secundarios de la medicación. Por eso esa medicación se aprueba, por que es mejor el remedio que la enfermedad.

Y así se hace con todos los remedios.
#25 fremen11
#21 Soy diabético afectado en los dos ojos por esta medicación

www.meneame.net/story/europa-confirma-medicamentos-adelgazar-como-ozem
sorrillo #30 sorrillo *
#25 Y hay gente afectada en los ojos por su diabetis.

La diabetes y la pérdida de la visión
www.cdc.gov/diabetes/es/diabetes-complications/la-diabetes-y-la-perdid

Ese dato anecdótico tuyo que nos dices no cambia la realidad analizada mediante estadísticas de muestras significativas. En la inmensa mayoría de los casos el remedio es mejor que la enfermedad, por eso se ha aprobado ese remedio. Siempre se hace así.
DORO.C #32 DORO.C
#21 El problema es que mezcla todo.
Ozempic (Semaglútida) sólo se receta a personas con diabetes, por eso está subvencionado por la SS.
Para adelgazar se receta Wegovy (es exactamente lo mismo, Semaglútida), pero esta se la tiene que pagar cada uno de su bolsillo.
Puesto a pagar es mejor Mounjaro (Tirzepatida, doble agonista GLP-1), es mucho más efectivo.
DORO.C #31 DORO.C
#19 Yo entiendo que la gente habla de Ozempic porque es el producto que saltó a la fama, pero como GLP-1 está totalmente superado.
cosmonauta #39 cosmonauta *
#19 Si no fuese por la casi nula probabilidad de que eso ocurra.

Más fácil es morirse por unas malas patatas bravas en el chino
obmultimedia #38 obmultimedia
#7 Esta gente "FIT" se infla a comer platanos y aguacates, con un alto nivel de proteinas que si no la necesitas la sacas en forma de mierda en cantidades industriales.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Menudo negocio hay ahi. Lo de reducir la comida basura, los aditivos de riesgo, etc para otro dia.
La diabetes es una enfermedad que ha crecido mucho por la alimentación moderna.

Mejor darte el veneno y luego un medicamento carísimo para que adelgazes y te trates la resistencia a la insulina con a saber que efectos secundarios.

Win win para las farmacéuticas y las empresas alimenticias
sorrillo #3 sorrillo
#1 Lo que reivindicas hay que hacerlo en paralelo a tratar las consecuencias, no puedes pretender esperar a que se haga e ignorar sus consecuencias.

Y aunque tú sueñes en que es realista hacer desaparecer todo eso que dices de un día para otro la realidad sigue siendo la que es, y la gente sigue muriendo como consecuencia de ello. Si hay un medicamento que a quienes sufren esos problemas les puede mejorar la situación sería inhumano negarles ese tratamiento. Lo que reivindicas no puede servir como excusa para no aprobar y usar esos medicamentos, en cuanto se haya conseguido lo que reivindicas, si es que nunca se consigue, entonces ya sí. Pero hasta entonces adelante con ello.
Torrezzno #5 Torrezzno *
#3 como anécdota, estoy en un hotel de esos de pulserita. Observo a la gente en el buffet, la gente delgada y en forma se echa verdura, carne, fruta en los platos. Los obesos se los llenan de pasta, dulces, pan, salsas, tortitas con siropes, veneno en general.

Son literalmente adictos a la comida basura, es una epidemia igual a la de las drogas con la concupiscencia de los gobiernos
#7 Poll
#5 Es quitarse los hidratos de carbono de la dieta, y pierdes peso sin pasar hambre.

Nada de pan, arroz, pastas, cerveza y vigilar mucho con la fruta.
Kmisetas #34 Kmisetas
#7 Deja de desinformar, por favor.
lonnegan #4 lonnegan
#1 Que yo sepa para adelgazar con Ozempic hay que cuidar la alimentación
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 es que con Ozempic no comes ya que inhibe el apetito al imitar la hormona GLP-1 que se segrega para generar saciedad. En cuanto lo dejas vuelves a los viejos hábitos
lonnegan #10 lonnegan
#6 Ya, pero de lo que sigues comiendo, no es lo mismo comer sano que comer mal, si comes mal aunque comas menos, seguirás ingiriendo demasiadas calorías.
Robus #24 Robus *
#4 Buenas, ya llevo un año con Wegovy (y poniendo comentarios en meneame de como me va):

Abril 2024: tenía un IMC 35.13 empiezo a tomar Ozempic (como no soy diabético enseguida me lo cambian a Wegovy por la escasez del primero que es especialmente bueno en los diabéticos).

Septiembre 2025: tengo un IMC de 25.87

Y, lo bueno es que no he sufrido en absoluto ni he tenido que hacer ejercicio... ¿el truco? que no tengo hambre ni ganas de picar en absoluto, así que acabas comiendo solo a la hora de comer, y te sientes lleno enseguida, así que al cabo de poco ya paras de comer.

Es como hacer dieta... pero sin pasar hambre.
Luca7 #28 Luca7
#24 la gente estáis equivocados con las dietas, las dietas buenas no se pasa hambre, simplemente con comer bien ya tienes el 90% del trabajo hecho.

Si añades un poco de ejercicio ( si puedes ) ya lo bordas.
DORO.C #35 DORO.C
#24 Totalmente, aunque entiendo que desde fuera cueste mucho de entender. El ruido de la comida desaparece y a largo plazo sí que se genera un cambio de hábitos, al menos es mi caso.
Yo llevo 6 meses, en marzo tenía un IMC de 30,5 y ahora estoy en 23. Muy contento con todo el proceso.
Robus #9 Robus
#1 Creo que en mayo 2026 finaliza la patente del Ozempic:

- China se prepara para lanzar el genérico de Ozempic y Wegovy (La patente en el mercado asiático expira en marzo del 2026)
- Novo Nordisk se expone a pérdidas millonarias con el Ozempic por no pagar unos cientos de dólares en renovar una patente (Es cierto que es una protección secundaria y la principal expira en 2026, pero Novo se movió (tarde) para poder estirar la patente hasta 2028)…   » ver todo el comentario
Ovlak #11 Ovlak
#1 No entiendo, ¿se le está negando la posibilidad a alguien de mantener hábitos alimentarios saludables y no me he enterado? ¿O están los médicos ahora recomendando atiborrarse a azúcares, carbohidratos y/o tener sobrepeso u obesidad?

Tu comentario me parece de un reduccionismo extremo. Casi el 90% de los cánceres de pulmón los provoca el tabaco y no creo que a nadie le parezca buena idea dejar de investigar cómo tratarlo.
Luca7 #22 Luca7
#11 este ha venido aquí con su gordofobia a vomitar su mierda.
Está claro que lo ideal es una dieta saludable y ejercicio pero yo prefiero ver a gente pinchandose y que no se mueran de un paro cardíaco.

También existen tratamientos para dejar de fumar y dejar de fumar es super fácil, lo dejas y ya está. Ese es el nivel de #1
DORO.C #27 DORO.C
#1 Te aseguro que con estos medicamentos se te quitan las ganas de comer comida basura. {0x1f609}
pepel #20 pepel
Hace muchos años que inflábamos bien las ruedas de los camiones para circular con más seguridad, y las desinflabamos para pasar por puentes angostos y rebajar la altura de los vehículos.
#2 potom
si los antiguos levantaran la cabeza...
DORO.C #37 DORO.C
Hablando del envío, es una gran noticia. No tengo dudas que a largo plazo los GLP-1 serán subvencionados por los distintos sistemas de salud públicos. Se evitarían muchas enfermedades cardiovasculares.

www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(25)00287-3
#14 kilokilo
Y mientras tanto Novonordisk deja de fabricar las ampollas de insulina para la bombas de los tipos 1. Hijos de puta!
