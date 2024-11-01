Omikron: The Nomad Soul [ENG]

El autor francés de videojuegos David Cage lleva más de un cuarto de siglo polarizando a críticos y jugadores con su peculiar visión retrofuturista del medio. Lanzado en 1999, su primer juego, y el menos jugado, fue The Nomad Soul. es a la vez típico y atípico de su obra posterior. Vemos el mismo énfasis en la historia, la misma sensibilidad cinematográfica, la misma determinación por eliminar los estados de fracaso convencionales, incluso la misma obsesión minuciosa por las fuerzas del orden al estilo noir, la transmigración de las almas (...)