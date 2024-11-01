·
OLIVE TREE - Bachar Mar-Khalifé
Olive Tree, compuesto e interpretado por el músico libanés Bachar Mar-Khalifé. Imágenes filmada por la UNRWA en Cisjordania en los años 1990.
|
etiquetas
:
música
,
palestina
,
cisjordania
,
líbano
,
unrwa
,
electrónica
,
jazz
,
paz
