edición general
15 meneos
41 clics
Oleada de despidos en EE.UU. por celebrar la muerte de Charlie Kirk

Oleada de despidos en EE.UU. por celebrar la muerte de Charlie Kirk

El asesinato de Kirk ha abierto un gran debate en Estados Unidos respecto a la violencia política que vive el país en estos últimos tiempos. Dos universidades han despedido a varios de sus empleados por sus publicaciones en las redes sociales sobre el asesinato. Un miembro de la Universidad de Misisipi compartió unos comentarios hirientes sobre la tragedia. La Universidad Estatal de Middle Tennessee también echó a un trabajador por sus declaraciones ofensivas: «Los comentarios de este empleado, que trabajaba en un puesto de confianza...

| etiquetas: oleada , despidos , eeuu , asesinato , kirk , celebración
12 3 0 K 143 actualidad
71 comentarios
12 3 0 K 143 actualidad
Comentarios destacados:              
#3 #1 Pero no se supone que es la tierra de la libertad de expresión donde puedes decir lo que quieras que está amparado por la constitución?

Aaah, ya que no, que la "libertad" es sólo para los de la cuerda de los fascistas, para el resto es represión totalitaria
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
El gran hermano te vigila. Buzeando en las redes sociales de tus empleados. Menuda distopía, que te echen del trabajo por ejercer tu libertad de opinión, en lugares que no tienen nada que ver con la empresa para la que trabajas.
5 K 77
BlackDog #42 BlackDog *
#2 Que te despidan por tus ideas políticas? que atrocidad! quien habrá abierto ese melón? supongo que cuando despedían a la gente por apoyar a Trump o por decir que las niñas tienen vagina tu estabas aplaudiendo con las orejas.

Otro gran Expediente X de la izquierda que promueve los escarches y después llora cuando se los hacen
0 K 5
#45 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#42 Pues no, diría lo mismo. No sé porque crees que yo compro todo el pack de cualquier ideología que me adjudiques.
0 K 16
BlackDog #64 BlackDog *
#45 Vale, haré como que no eres el típico que justifica que alguien pierda el trabajo por votar a VOX o que tiene que ser cancelado por decir que no le comería el pene a un trans.

Estamos hablando de gente que esta celebrando un atentado, celebra la muerte de una persona por sus ideas políticas, Y no estamos hablando del típico chiste de Carrero Blanco, que murió hace 50 años, estamos hablando de una persona asesinada hace 2 días que por muy mal que os caiga, su mayor delito fue sentarse en…   » ver todo el comentario
0 K 5
#66 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#64 Es irrelevante lo que celebre. ¿Por que es importante para su empresa, espiarle para ver sus opiniones? Si lo que hace es un delito, ya se encargará la justicia de él. Otra cosa es que lo dijera, vestido con el uniforme de la empresa, o la gorra de su publicidad o algo, que podría asociarse su opinión a la empresa, ahí si que lo vería justificado.
0 K 16
parrita710 #16 parrita710
#7 No nos da la gana de callarnos. Ve a amenazar de muerte a otro que te tenga miedo pringao.
6 K 66
BastardWolf #36 BastardWolf
#23 que tal si relajas un poco el tono?
1 K 19
parrita710 #39 parrita710
#23 Jajajaja vaya cobarde de mierda xD
Encima de violento, cobarde. Al menos los skin heads eran ellos los que iban a que les moliesen a palos no iban mandando a nadie.
Anda que no te estarás comiendo collejas en el instituto niñato xD
1 K 20
Trifasico #11 Trifasico *
#7 "Te puedes callar la puta boca"
@admin se ha colado una nueva camada de chusma este setiembre

Me aventuro a lanzar una afirmacion: esa cuenta y @puta (otra cuenta recien creada) son la misma persona.
4 K 56
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#7 "a un conservador normal"

xD xD xD xD

Afortunadamente no todos los conservadores son tarados al nivel del que se ha llevado un piercing en el cuello.
5 K 55
CerdoJusticiero #30 CerdoJusticiero
#25 Continuo mañana, si no te importa.

El que me temo que ya no va a continuar ni mañana ni nunca es el muchacho al que le parecía que unos muertos por armas de fuego de vez en cuando no son para tanto...

:roll:
3 K 31
Concavenator #67 Concavenator
#25 # Si salen todos sus comentarios en gris, ¿qué significa? ¿Han limpiado a este insoportable clon de forma permanente, o que?
0 K 8
comadrejo #68 comadrejo *
#67 Aparentemente nos hemos librado de esa criatura trolistica recien emergida. En solo 8 horas ha vomitado 50 veces en la plataforma.

De momento ni el mismimo catalanofachos puede rescatarlo.
1 K 20
Concavenator #69 Concavenator
#68 Se han cargado a varios, quizás han detectado alguna actividad sospechosa con las IPs o yo qué sé (soy un ignorante en esas lides). Pero desde luego es inquietante ya esto de los clones fachas.
0 K 8
comadrejo #70 comadrejo *
#69 Lo mas interesante es el equipo de soporte karmistico que las granjas como la de "catalanofachas" dan a estos agitadores transferiendoles karma.

Debería haber un mecanismo por el cual se penalizara haber dado soporte a estas cuentas.
0 K 12
Concavenator #71 Concavenator
#68 ¿Quién es "catalanofachos"? Es que no estoy muy puesto en el lore profundo de Menéame.
0 K 8
#15 Sigo_intentandolo
#7 conservador normal? Ese tío era un jodido fanatico (o seguramente un tío que había visto el negocio de parecer un fanático).
4 K 47
#29 Sigo_intentandolo
#24 has leido algo de lo que decía ese elemento?
0 K 7
SVSRTZ #10 SVSRTZ *
Kirk no perdió ningún trabajo por su opinión propagando odio, por ejemplo con el apoyo al genocidio que comete Israel, pero en cambio esta gente si lo perderá por las suya.
2 K 42
Machakasaurio #18 Machakasaurio
#7 "Conservador normal".
Lo que toda la vida se llaman a si mismos hasta los más fascitas de pro.
Aunque aqui ultimamente se estila mas el extremo centro, o el "yo antes votaba a podemos, pero ahora a VOX por que patatas".

Lo de la "excusa" te lo estas sacando del nabo, lo sabes verdad?
Aún puede haber sido uno que le debia pasta, o un amante despechado.
Lo que es un hecho es que no se está respetando la voluntad del difunto.
"0 respeto por los muertos por…   » ver todo el comentario
3 K 37
BlackDog #58 BlackDog
#33 Aha, según eso es un Mormón, MAGA amante de las armas, y le disparó con una bala que dice "coge esta fascista" porque los MAGA's se llaman fascistas entre ellos
0 K 5
SeñorPeabody #62 SeñorPeabody *
#58 Cree lo que quieras, a mí me divierte que te creyeses que era un trans porque la bala venía de Turquía y ponía TRN xD

Si a hacer el ridículo también somos subcampeones ;)
0 K 8
SeñorPeabody #65 SeñorPeabody
#58 www.themirror.com/news/politics/inside-tyler-robinsons-quiet-cul-13871

Puedes buscar info en google, a mí no me creas porque soy un random. Pero tampoco te tragues bulos, que ya somos mayores.
1 K 20
#35 DenisseJoel
#28 El primer paso es responder al argumento que te dan, y tú ya has fallado en algo tan simple.
1 K 21
#27 Sigo_intentandolo
#19 ufff... vaya razonamiento.

A los judíos los mato una organización estatal con miles de empleados con un plan claramente definido... a este fanatico lo ha matado un individuo sin un grupo político detrás... ¿ves la diferencia?

que yo sepa después de los ataques a demócratas de los últimos tiempos no ha habido llamamientos a la venganza como hay ahora por parte de la "derecha"

Si es que... hay que daroslo mascado....
1 K 18
#32 Sigo_intentandolo
#28 si el problema es la ortografía de alguien... demoslo por terminado....

:hug: :hug: :hug: disfruta del finde... ten empatia... trata a los demás como te gustaría que tratasen.... se feliz...
0 K 7
#8 fillodebreoganhn
A caza de bruxas trumpinazi, a evolución esperada deste lixo.
1 K 17
Machakasaurio #34 Machakasaurio *
#26 que izquierda dice eso, camarada?
A ver, esta aqui con nosotros esa "izquierda" que te dice cosas?
Puedes señalarla?
Con los católicos se meten de derechas e izquierdas por ladrones, y por tratar de imponer su mierda de moral al resto y no dejarles vivir en paz.
Con los taurinos, ya no es que se metan, es que ni los de muy derechas van, viven de subvenciones puras; esas paguitas que tanto odia la derecha, si..
Y hay que ser rematadamente estúpido, y con un notorio retraso mental…   » ver todo el comentario
1 K 17
Machakasaurio #51 Machakasaurio
#40 vamos, que prefieres ser súbdito, y de los Borbones nada menos; que ELEGIR a tu Jefe de Estado cada 4 años.
No necesitabas tanto palabrerío para clarificar eso.
Gracias por retratarte.
0 K 7
Machakasaurio #55 Machakasaurio *
#53 no soy yo aqui el que viene contando que prefiere al Preparado, que un Jefe de Estado electo, camarada.


PD: No me copies a mi, o mejor aún , son 5€ por cada "gracias por retratarte"
Yo no copio discursos, igual estás proyectando lo que haces tu...
Lamentablemente, por cierto.
Gracias por retratarte, nuevamente.
Un abrazo, que se nota que te hace falta.
:hug:
0 K 7
Alakrán_ #41 Alakrán_
#7 Consejo de amigo :shit:.
0 K 11
Concavenator #48 Concavenator
#47 Uno que tenía una mujer e hijos y al que te acercas, con tu palito de carne, a fantasear.
0 K 8
Concavenator #63 Concavenator
A ti no te han encomendado defender su discurso, te han encomendado ensuciar hilos y crispar al personal en internet. Lo flipante es que los clones astroturfers aún creáis que engañáis a alguien.
0 K 8
Concavenator #46 Concavenator
#44 ¿Qué pasa, no quieres ver a tu ídolo humillado en 4 segundos? ¿No decías que no podían desmontarle en los debates? Pues ahí tienes un ejemplo hilarante, y como ese hay decenas. Que el fanatismo no te ciegue. Aunque claro, cobras por ello.
0 K 8
Concavenator #50 Concavenator
#47 Sí, ese que al que humillan en debates con fotos de fetos de delfines, ese mismo.
0 K 8
Concavenator #54 Concavenator *
#52 Eso te lo digo para desmentir una de tus múltiples y compulsivas mentiras, no porque me alegre de nada.
0 K 8
Concavenator #56 Concavenator
#52 ¿Te digo solo una? Que a tu ídolo no lo desmontaron en debates.
0 K 8
Concavenator #59 Concavenator
#57 Uno no tira su dignidad al suelo y la pisotea como lo estás haciendo tú si no es movido por idolatría o por sustancias estupefacientes. También podría ser lo segundo, no te lo voy a negar...
0 K 8
#9 fillodebreoganhn
A caza de bruxas trumpinazi, a evolución esperada deste lixo. No canto de unir o país busca a confrontación total. Vaina ter.
0 K 6
#6 khalil
Los despidos son correctos. Puedes alegrarte de la muerte del nazi, pero no debes decirlo en un sitio público donde quede constancia. Al menos hazlo anónimamente.
0 K 6
BlackDog #49 BlackDog
#6 Discrepo en lo de Nazi, conservador católico y puede que algo rancio para mi gusto, pero efectivamente, justificar el asesinato de una persona que es conocido por "prove me wrong" que se dedicaba a debatir ideas respetuosamente con otras personas...

Y dudo que alguien, al menos en Europa estuviera 100% de acuerdo con todo lo que decía, yo por ejemplo con el tema del aborto no estoy de acuerdo pero nunca justificaría meterle un tiro a alguien porque este en contra de que una mujer violada pueda abortar.
0 K 5
Harkon #3 Harkon
#1 Pero no se supone que es la tierra de la libertad de expresión donde puedes decir lo que quieras que está amparado por la constitución?

Aaah, ya que no, que la "libertad" es sólo para los de la cuerda de los fascistas, para el resto es represión totalitaria
14 K 165
Ishkar #61 Ishkar
#3 A ver, en ciertas posiciones laborales este tipo se interacciones públicas te la juegas. De todos modos, libertad de expresión significa que puedes lo que quieras, no que ello no traiga consecuencias. Y que conste tengo 0 simpatía por el señor, pero también hay que tener cabeza.
0 K 10
Trifasico #4 Trifasico *
#1 Quizas no te parece tan normal, si un dia te despide a ti por hacer un comentario de altura sobre Carrero Blanco en Meneame (por ejemplo)
3 K 44
#17 Sigo_intentandolo
#13 un individuo mato a ese fanatico, no lo mato "la izquierda ".

Creo que sabes que no se puede desmontar a un fanatico, ¿no?
3 K 45
Machakasaurio #22 Machakasaurio *
#13 “Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional”
Charlie Kirk

Y, racionalmente, le pegaron un tiro.
Podriamos decir que murió haciendo lo que más amaba.

Y seguramente será otro MAGA loco el tirados, como el que le hizo un piercing a Trump en el cuello.
En serio hay que explicar a estas alturas que…   » ver todo el comentario
1 K 10
#31 DenisseJoel
#13 La izquierda está solo en tu mente. Tomate una tila.
0 K 11
BastardWolf #38 BastardWolf
#13 que hartura ya con el temita del chalet, eh? Sois monotema y da igual lo que se os argumente, que solo sabeis repetir lo mismo, el puto chalet, Venezuela, Eta y Begoña
0 K 12
Concavenator #43 Concavenator
#13 Mira este vídeo, astroturfer de tres al cuarto:

www.instagram.com/reel/DOeOgFGgC7A/?igsh=ZjZlMjUxZmIwbm55
1 K 14

menéame