Las olas de frío desde noviembre dejan un centenar de muertes en la Comunitat Valenciana
Casi la mitad (41) se concentran en la segunda semana de enero coincidiendo con la borrasca Francis y la masa de aire polar que dejaron mínimas de casi 10 grados bajo cero
tempora
,
valencia
,
lluvia
,
muerte
actualidad
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Vamos a DANA o temporal cada 3 semanas en Valencia pero siguen negando el cambio climático porque 230 muertos fueron pocos
Hay que seguir consumiendo, es un genocidio
Hay que seguir consumiendo, es un genocidio