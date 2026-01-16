edición general
Las olas de frío desde noviembre dejan un centenar de muertes en la Comunitat Valenciana

Las olas de frío desde noviembre dejan un centenar de muertes en la Comunitat Valenciana

Casi la mitad (41) se concentran en la segunda semana de enero coincidiendo con la borrasca Francis y la masa de aire polar que dejaron mínimas de casi 10 grados bajo cero

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vamos a DANA o temporal cada 3 semanas en Valencia pero siguen negando el cambio climático porque 230 muertos fueron pocos

Hay que seguir consumiendo, es un genocidio
