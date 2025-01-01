edición general
6 meneos
20 clics
Ola de incendios en España, en directo | Sánchez visita Ourense y León, plantea un pacto de Estado y anuncia más efectivos de la UME: "Quedan horas críticas"

Ola de incendios en España, en directo | Sánchez visita Ourense y León, plantea un pacto de Estado y anuncia más efectivos de la UME: "Quedan horas críticas"

La ola de incendios forestales sigue devastando el noroeste de la Península y Extremadura, donde preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 9.000 hectáreas y presenta una evolución desfavorable. "El Gobierno nos ha dicho que no tiene capacidad para poder mandarnos medios y abordar un incendio como este, que tiene más de 100 km de perímetro", ha lamentado la presidenta extremeña, María Guardiola. Galicia continúa viviendo un domingo complicado por los incendios, donde solo en la provincia de Ourense ya han ardido

| etiquetas: incendios , españa , sánchez , visita , ourense , león , plantea , pacto
5 1 0 K 63 actualidad
24 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
Comentarios destacados:        
#11 Celsar
#9 acabas de ganar el premio al comentario más infantil de la semana.
4 K 64
#12 el_gran_reset *
#11 qué trabajen otros. nosotros hemos venido solo a cobrar
0 K 17
#15 Leon_Bocanegra
#11 eh, no tan rápido. El premio es para la misma persona. Pero viendo el #12 habría que plantearse cual de esos comentarios es el que le va a dar el premio.
0 K 12
#19 el_gran_reset *
#15 Rueda, por su parte, ha pedido a Sánchez ayuda urgente y que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas, además de a los militares de la UME. "Son medios absolutamente imprescindibles", ha incidido el presidente gallego, que ha recordado que ya ha pedido por escrito al Gobierno la movilización de las Fuerzas Armadas para colaborar, por ejemplo, en el manejo de palas para hacer franjas cortafuegos y ayudar en los servicios de instrucción. Tras esta petición

…   » ver todo el comentario
0 K 17
#20 Leon_Bocanegra
#19 solo 500? Yo metería 8000 más. Y tb 2547 futbolistas.

Bueno, con 500 para hacer cortafuegos y ayudar en los servicios de instrucción, es suficiente.
0 K 12
camvalf #23 camvalf *
#12 home porque no suspende las vacaciones de dos meses del congreso y senado y los ponemos a apagar fuegos, solo contado a nivel nacional serían más de 600 y esos cobra posiblemente más que 3000 soldados y hacen menos.
0 K 10
#13 tobruk1234
#11 Y los toreros,
1 K 18
iñakiss #18 iñakiss
#11 pero ese relato es el que está sonando ahora por la oposición y sus voceros, de cualquier catástrofe a intentar sacar rédito a base de bulos y sinsentidos.
0 K 12
#7 Leon_Bocanegra
#5 Si, tienen tiempo para formarse como soldados . Que es su trabajo.
3 K 53
#9 el_gran_reset
#7 su trabajo es defender españa de cualquier peligro
0 K 17
#10 Leon_Bocanegra
#9 y los futbolistas están obligados a atender a la llamada de la selección española.
Pero yo prefiero que de los incendios me salve un bombero.
3 K 52
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Y ya lo están.

Tienes a la UME, a la 43, a varias alas de helitransporte y a varios miles de soldados del ejército de Tierra desde hace varios días en el terreno.
3 K 50
victorjba #8 victorjba
#6 Falta la armada.
3 K 63
#14 tobruk1234
#8 Y la unidad aeroespacial también, algo haran
4 K 63
Supercinexin #17 Supercinexin
#14 Que no se escapen tampoco los informáticos y los capellanes de cuartel, que ya estaban escurriendo el bulto los muy cabrones. Al camión también con ellos.
0 K 18
valandildeandunie #16 valandildeandunie
#8 No sé qué hace la Armada que no está enviando YA los submarinos a los incendios.

Seguro que es Perro Sanxe quien no lo permite
2 K 51
#22 Leon_Bocanegra
#16 no querrás que mandemos a la armada a luchar contra los elementos?
2 K 35
borre #21 borre
#8 La invencible...
1 K 26
#1 el_gran_reset *
el ejército, al completo, debería ponerse a disposición (y estar preparado) para estas cosas...
0 K 17
#3 Leon_Bocanegra
#1 y la asociación de futbolistas españoles tb. Total , puestos a poner gente sin formación a apagar incendios, futbolistas tenemos a espuertas.
9 K 120
#5 el_gran_reset *
#3 y presos... Acaso los soldados no tienen tiempo para formarse?
0 K 17
#24 Jarod_mc
#3 y difícilmente encontraras algo más retrasado, quizá gente del reguetón..??
0 K 7
woody_alien #4 woody_alien *
#1 Ya lo están, basta con que el PP declare el nivel 3 de emergencia para que intervengan.
0 K 12
#2 tierramar *
El PPSOE en acción, cubriéndose: no vaya a ser que de esta caiga el Régimen 78! www.meneame.net/story/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa-qu-ell Y palabras , palabras y palabras; crearan algún chiringuito, donde pueda entra cualquiera, y se lo repartirán.
0 K 12

menéame