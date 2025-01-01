Ola de incendios en España, en directo | Sánchez visita Ourense y León, plantea un pacto de Estado y anuncia más efectivos de la UME: "Quedan horas críticas"

La ola de incendios forestales sigue devastando el noroeste de la Península y Extremadura, donde preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 9.000 hectáreas y presenta una evolución desfavorable. "El Gobierno nos ha dicho que no tiene capacidad para poder mandarnos medios y abordar un incendio como este, que tiene más de 100 km de perímetro", ha lamentado la presidenta extremeña, María Guardiola. Galicia continúa viviendo un domingo complicado por los incendios, donde solo en la provincia de Ourense ya han ardido