Ola de frío: València activa dispositivo especial noche de Reyes

El Ayuntamiento de València ha activado un operativo especial ante las previsiones meteorológicas que anuncian la llegada de una ola de frío. Esta se dejará notar especialmente en la próxima noche de Reyes. Los servicios municipales disponen de casi 600 plazas de alojamiento para personas sin hogar a lo largo de todo el año. Esto es posible gracias a los diversos convenios suscritos entre la Concejalía delegada de Servicios Sociales y Mayores y diversas entidades humanitarias.

