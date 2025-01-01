edición general
Ola de despidos masivos a los trabajadores remotos en todo Missouri

Durante los últimos 5 años, muchas personas han podido continuar con sus carreras profesionales trabajando a distancia. Para muchos en Misuri, esto está a punto de cambiar debido a un despido masivo repentino del que el estado acaba de ser informado. Este nuevo boletín, que acaba de publicarse en el sitio web Missouri Jobs, revela que una importante empresa ha presentado otra notificación WARN que afectará a muchos trabajadores remotos en todo el estado. En una carta enviada a las autoridades laborales del estado de Misuri. [eng]

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Los trabajos se despolman, la vivienda nunca se ha desplomado tan rápido en EEUU...

Agitamos esto en redes, viene la explosión de la burbuja, que cunda el pánico en los mercados y que los inversores vendan y baje la vivienda  media
