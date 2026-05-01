edición general
7 meneos
22 clics
Los ojos del presente

Los ojos del presente

La intervención de Ayuso en México responde a la continuidad de un proceso de fetichización de la figura de Hernán Cortés que tiene un largo recorrido y cuyas raíces se hunden en el corazón del nacionalcatolicismo.

| etiquetas: ayuso , méxico
6 1 0 K 66 politica
sin comentarios
6 1 0 K 66 politica

menéame