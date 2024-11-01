edición general
9 meneos
66 clics
Ojo si te despiden por WhatsApp. Esta empresa tendrá que pagar más de 8.000 euros por un simple mensaje

Ojo si te despiden por WhatsApp. Esta empresa tendrá que pagar más de 8.000 euros por un simple mensaje

Contexto. Este nuevo caso de despido improcedente tiene como protagonista a Adela, una ayudante de cocina con contrato indefinido desde 2018. En enero de 2024, Adela viajó a su país de origen para disfrutar de unas vacaciones que había comunicado previamente y para la que la habían autorizado verbalmente. El problema es que no había firmado el documento oficial que la empresa requería.

| etiquetas: whatsapp , despido
8 1 0 K 111 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
Doisneau #3 Doisneau
No se si se actuo de mala fe o simplemente el encargado de turno al que le comunico su ausencia es un completo inutil al que se le paso decirlo, pero vaya empresa. 8000 pavos muy bien clavados a esos gañanes.
0 K 14
#4 Marisadoro *
Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.
1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.... .
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#a55
0 K 12
Jaime131 #1 Jaime131
¿No decían que WhatsApp era gratis?
0 K 11
#2 encurtido
¡Con emojis!
0 K 7

menéame