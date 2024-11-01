Ojo si te despiden por WhatsApp. Esta empresa tendrá que pagar más de 8.000 euros por un simple mensaje

Contexto. Este nuevo caso de despido improcedente tiene como protagonista a Adela, una ayudante de cocina con contrato indefinido desde 2018. En enero de 2024, Adela viajó a su país de origen para disfrutar de unas vacaciones que había comunicado previamente y para la que la habían autorizado verbalmente. El problema es que no había firmado el documento oficial que la empresa requería.